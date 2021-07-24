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Крыса напугала парламентариев в Испании и сорвала заседание (видео)

  14   0 24.07.2021, 06:10 | Новости, Мир
Крыса напугала парламентариев в Испании и сорвала заседание (видео)

Фото: Скриншот | Марта Боске

Заметив грызуна, народные избранники вскочили со своих мест, а некоторые и вовсе бросились в бегство.

В среду, 21 июля, крыса сорвала заседание испанской автономной области Андалусия. Соответствующее видео публикует издание Reuters, информирует Фокус.

Когда это случилось, парламентарии рассматривали назначение сенатором социалистки Сусаны Диас. Многие из них вскочили со своих мест, а некоторые и вовсе попытались броситься в бегство. Некоторые стали искать грызуна под столами и стульями, за которыми они до этого сидели.

Cпикер парламента Марта Боске, как только заметила грызуна в помещении - случайно взвигнула в микрофон, после чего прикрыла рот и находилась в напуганном состоянии.

После того, как стало понятно, что животное само убежало, спикер попросила всех успокоиться и вновь занять свои места. В итоге голосование за сенатора состоялось, Сусаны Диас поддержали абсолютным большинством голосов.

Как сообщалось ранее, жителей американского города Палм-Бей в штате Флорида напугала огромная свинья, прогуливавшаяся по улицам города. Причина в ее размерах - животное больше походило на медведя.

Напомним также, что в Камбодже ушла на пенсию "крыса-герой" Магава, которая была награждена медалью за храбрость при разминировании территорий. Опасной работой гамбийская хомяковая крыса занималась в течение пяти лет.

Фокус

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