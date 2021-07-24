В ОАСК обжалуют размер компенсации за жилье, разрушенное в результате агрессии России

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск жительницы Полтавской области, которая имеет статус внутренне перемещенного лица, к Кабинету Министров Украины относительно обжалования размера компенсации за разрушенное жилье в результате вооруженной агрессии РФ.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Истица обжалует отдельные пункты Постановления Кабинета Министров №947 от 18 декабря 2013 (с изменениями от 2 сентября 2020 года) года, которым был утвержден Порядок предоставления и определения размера денежной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и размера денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди требований иска - отменить некоторые положения этого Порядка, которыми было установлено, что денежная компенсация предоставляется пострадавшим, которые являются собственниками жилья, находящегося на контролируемых Украиной территориях, и при этом размер денежной компенсации не может превышать 300 тысяч гривень за один о объект разрушенного жилья.

"По мнению истицы, такие ограничения дискриминируют жителей неподконтрольных территорий и являются незаконными. В настоящее время суд решает вопрос открытия производства по административному делу", - уточняется в сообщении.

Как сообщал Укринформ, Окружной административный суд города Киева назначил на 8 сентября 2021 года рассмотрение дела по существу по иску к Кабинету Министров Украины и Киевской городской государственной администрации относительно проекта нового Генерального плана столицы.

Укринформ