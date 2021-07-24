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До $5 тисяч на місяць: які заробітчани з України в Польщі на вагу золота

  8   0 24.07.2021, 08:02 | Новости, Экономика
До $5 тисяч на місяць: які заробітчани з України в Польщі на вагу золота

Стоматологу в приватній клініці Польщі пропонують зарплату від 120 до 145 тис. грн на місяць.

Польські роботодавці активно запрошують на роботу українців і готові платити нашим заробітчанам суми, які набагато вище за середню зарплату в Україні.

Про це свідчать дані порталу Rabota.ua, інформує UAINFO.org.

Кого запрошують до Польщі:

  • різноробів;

  • пакувальників;

  • стоматологів;

  • терапевтів;

  • електриків;

  • будівельників;

  • доглядальниць;

  • нянь;

  • токарів;

  • швачок;

  • зварювальників;

  • прибиральників

Скільки готові платити українцям у Польщі:

  • стоматологу в приватній клініці Польщі пропонують зарплату від 120 до 145 тис. грн на місяць;

  • українському терапевту в Польщі готові платити 75 тис. грн в місяць;

  • швачка може заробляти 25 тис. грн на місяць;

  • зварювальнику обіцяють до 52 тис. грн на місяць;

  • різноробам обіцяють близько 30 тис. грн в місяць;

  • прибиральникам складів пропонують зарплату в районі 33 тис. грн в місяць;

  • будівельники можуть заробляти близько 45 тис. грн в місяць;

  • електрикам пропонують зарплату в районі 40 тис. грн.

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