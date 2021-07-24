До $5 тисяч на місяць: які заробітчани з України в Польщі на вагу золота

Стоматологу в приватній клініці Польщі пропонують зарплату від 120 до 145 тис. грн на місяць.
Польські роботодавці активно запрошують на роботу українців і готові платити нашим заробітчанам суми, які набагато вище за середню зарплату в Україні.
Про це свідчать дані порталу Rabota.ua, інформує UAINFO.org.
Кого запрошують до Польщі:
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різноробів;
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пакувальників;
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стоматологів;
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терапевтів;
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електриків;
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будівельників;
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доглядальниць;
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нянь;
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токарів;
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швачок;
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зварювальників;
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прибиральників
Скільки готові платити українцям у Польщі:
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стоматологу в приватній клініці Польщі пропонують зарплату від 120 до 145 тис. грн на місяць;
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українському терапевту в Польщі готові платити 75 тис. грн в місяць;
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швачка може заробляти 25 тис. грн на місяць;
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зварювальнику обіцяють до 52 тис. грн на місяць;
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різноробам обіцяють близько 30 тис. грн в місяць;
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прибиральникам складів пропонують зарплату в районі 33 тис. грн в місяць;
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будівельники можуть заробляти близько 45 тис. грн в місяць;
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електрикам пропонують зарплату в районі 40 тис. грн.