До $5 тисяч на місяць: які заробітчани з України в Польщі на вагу золота

Стоматологу в приватній клініці Польщі пропонують зарплату від 120 до 145 тис. грн на місяць.

Польські роботодавці активно запрошують на роботу українців і готові платити нашим заробітчанам суми, які набагато вище за середню зарплату в Україні.

Про це свідчать дані порталу Rabota.ua, інформує UAINFO.org.

Кого запрошують до Польщі:

різноробів;

пакувальників;

стоматологів;

терапевтів;

електриків;

будівельників;

доглядальниць;

нянь;

токарів;

швачок;

зварювальників;

прибиральників

Скільки готові платити українцям у Польщі:

стоматологу в приватній клініці Польщі пропонують зарплату від 120 до 145 тис. грн на місяць;

українському терапевту в Польщі готові платити 75 тис. грн в місяць;

швачка може заробляти 25 тис. грн на місяць;

зварювальнику обіцяють до 52 тис. грн на місяць;