У Таїланді створили вакцину від COVID-19 з листя тютюну

У Таїланді розробляють три вакцини від коронавірусу, одна з яких із листя тютюну. Препарати вже на фінальному етапі випробування, їхній випуск планується на наступний рік.

Про це повідомляє NNT.

Відомо, що вакцина отримала назва Baiya SARS-CoV-1 Vax 1. Її створено з листя тютюну фахівцями компанії Baiya Phytopharm і Університету Чулалонгкорн. Ця вакцина успішно пройшла випробування на тваринах і незабаром буде випробувана на людях.

Розробкою другої вакцини, яка отримала назву ChulaCov19 або ж CU-Cov19, займаються фахівці факультетів університету Чулалонгкорн й і Університету Пенсільванії. Зараз відомо, що препарат був створений на основі матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК). Відомо, що 15 червня розпочався перший етап випробувань препарату на двох групах з 36 осіб у віці від 18 до 55 років і від 65 до 75 років відповідно. У другій фазі, яка запланована на серпень поточного року, повинні взяти участь від 150 до 300 осіб.

Ще одна вакцина-HXP-GPO Vac була розроблена в межах співпраці державної фармацевтичної організації Таїланду, Університету Махідол і інституту PATH. Наразі препарат перебуває на стадії випробувань на людях

ТСН