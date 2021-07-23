Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

22:05

Энергетический терроризм в Украине: тарифы на электроэнергию снова повысят

21:01

У Таїланді створили вакцину від COVID-19 з листя тютюну

19:28

Сазонов: Германия призывает Украину имплементировать "формулу Штайнмайера". Я бы в качестве ответа предложил Германии признать сразу "пакт Молотова-Риббентропа"

18:00

Віктор Таран: Цікаво, яку посаду отримає Меркель в російських енергетичних компаніях після того, як піде з посади канцлера?

16:33

"1+1 медіа" вирішила транслювати серіали та фільми мовою оригіналу після критики українського дубляжу "Сватів"

15:08

Директор ЦРУ допустил, что происхождение COVID-19 так и не удастся выяснить

13:31

Бутусов: Соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2" – это тяжелое политическое поражение Украины

12:00

ВВС: У США знову знайшли мавпячу віспу. Чим вона небезпечна?

10:30

В случае с "Северным потоком-2" надо было бить во все колокола еще 5-6 лет назад. И это уже урок на будущее – Владимир Фесенко

09:04

Портников: Для России неожиданно Зеленский оказался хуже Порошенко. А для Украины?

08:07

Чехія збільшила кількість вакансій для українських заробітчан і запрошує на роботу виключно українців

07:06

"У разі повномасштабної війни в Україні газові санкції не допоможуть" – "Нафтогаз"

23:46

Конгресс США призвал Байдена изменить дату встречи с Зеленским

19:30

Опасный штамм Гамма добрался до России

18:08

Вайнштейн вновь предстал перед судом, ему грозит 140 лет тюрьмы

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

У Таїланді створили вакцину від COVID-19 з листя тютюну

  10   0 23.07.2021, 21:01 | Новости, Мир
У Таїланді створили вакцину від COVID-19 з листя тютюну

У Таїланді розробляють три вакцини від коронавірусу, одна з яких із листя тютюну. Препарати вже на фінальному етапі випробування, їхній випуск планується на наступний рік.

Про це повідомляє NNT.

Відомо, що вакцина отримала назва Baiya SARS-CoV-1 Vax 1. Її створено з листя тютюну фахівцями компанії Baiya Phytopharm і Університету Чулалонгкорн. Ця вакцина успішно пройшла випробування на тваринах і незабаром буде випробувана на людях.

Розробкою другої вакцини, яка отримала назву ChulaCov19 або ж CU-Cov19, займаються фахівці факультетів університету Чулалонгкорн й і Університету Пенсільванії. Зараз відомо, що препарат був створений на основі матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК). Відомо, що 15 червня розпочався перший етап випробувань препарату на двох групах з 36 осіб у віці від 18 до 55 років і від 65 до 75 років відповідно. У другій фазі, яка запланована на серпень поточного року, повинні взяти участь від 150 до 300 осіб.

Ще одна вакцина-HXP-GPO Vac була розроблена в межах співпраці державної фармацевтичної організації Таїланду, Університету Махідол і інституту PATH. Наразі препарат перебуває на стадії випробувань на людях

ТСН

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (453)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]