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Пішла легенда: Зорян (і) Шкіряк звільнився з МВС слідом за шефом

  12   0 23.07.2021, 19:59 | Новости, Политика
Пішла легенда: Зорян (і) Шкіряк звільнився з МВС слідом за шефом

Зорян Шкіряк звільнився з МВС / фото УНІАН, Андрій Новицький

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк сьогодні звільнився з МВС після відставки Арсена Авакова.

"Сьогодні, відразу по поверненню з відпустки, звільнився з МВС України. Спокійно і з дотриманням усіх необхідних формальностей. Понад сім дуже важких і буремних років. Ціла епоха і вагома частина мого життя, котра назавжди залишиться зі мною. Пишаюся кожним днем, проведеним на посаді радника Міністра МВС України в команді Арсена Авакова", - написав Шкіряк на своїй сторінці у Facebook, інформує УНІАН.

Він наголосив, що ні про що не шкодує та йде з міністерства з "гордо піднятою головою".

Шкіряк також подякував співробітникам підрозділів МВС, з якими працював, а також опонентам за конструктивну та об'єктивну критику.

Чим запам'ятався Зорян Шкіряк

За час своєї роботи в структурі Міністерства внутрішніх справ Зорян Шкіряк втрапив у низку комічних ситуацій.

Так, у 2017 році журналіст російського пропагандистського каналу "Росія 24" розповів у прямому ефірі, що до ліквідації в окупованому Донецьку одного з ватажків бойовиків на прізвисько "Гіві" можуть бути причетні дві людини на прізвища Зорян і Шкіряк. "Зараз називають два прізвища: Зорян і Шкіряк, це представники українського істеблішменту, вони могли бути замовниками цього злочину", - заявив журналіст.

Тоді пропагандисти насмішили не тільки Зоряна і Шкіряка, але й весь інтернет. Користувачі соцмереж активно реагували на таку "достовірну інформацію".

Історія про Зоряна і Шкіряка породила багато мемів / фото з соцмережІсторія про Зоряна і Шкіряка породила багато мемів / фото з соцмереж

Раніше, у 2015 році, перебуваючи на посаді в.о. голови ДСНС, Зорян (і) Шкіряк особисто відправився до Непалу визволяти українців із зони стихійного лиха після потужного землетрусу.

Літак Іл-76 Міністерства оборони вилетів для евакуації українців 30 квітня. Він здійснив посадку в Делі, де з'ясувалося, що літак потребує ремонту. Деталі для ремонту передавали з України: для "порятунку" рятувальників, які прибули рятувати українців, відправили другий літак. Літак зміг забрати українців зі столиці Непалу - міста Катманду - лише 5 травня. Усі дні, поки українці чекали на ремонт літака, їм доводилося спати на злітно-посадковій смузі й ділити один сухпайок на трьох.

фото facebook.com/kenigshteinфото facebook.com/kenigshtein

Сумнозвісна евакуація українців стала ще більш скандальною коли стало відомо, що Шкіряк взяв із собою в цю "подорож" Катерину Храмову, яку називають цивільною дружиною Шкіряка. Мотивуючи її присутність він зазначив, що Храмова у цій поїздці була як волонтер і обізнана у східних практиках людина.

УНІАН

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