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Опасный штамм Гамма добрался до России

  6   0 22.07.2021, 19:30 | Новости, Мир
Опасный штамм Гамма добрался до России

В России обнаружили "единичные случаи" так называемого "бразильского" штамма коронавируса, которому дали название Гамма. Об этом  сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию, полученную в научном центре Роспотребнадзора Вектор, пишет Корреспондент.

Отмечается, что штамм Гамма, как и штамм Дельта, является более заразным. Полный цикл исследований новой разновидности коронавируса потребует около двух месяцев.

В научном центре отметили, что Гамма и Дельта были отнесены к категории "вызывающих озабоченность", поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител.

По данным Вектора, сейчас в России широкое распространение получил вариант Дельта, который постепенно замещает собой другие штаммы.

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