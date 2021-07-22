Опасный штамм Гамма добрался до России

В России обнаружили "единичные случаи" так называемого "бразильского" штамма коронавируса, которому дали название Гамма. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию, полученную в научном центре Роспотребнадзора Вектор, пишет Корреспондент.

Отмечается, что штамм Гамма, как и штамм Дельта, является более заразным. Полный цикл исследований новой разновидности коронавируса потребует около двух месяцев.

В научном центре отметили, что Гамма и Дельта были отнесены к категории "вызывающих озабоченность", поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител.

По данным Вектора, сейчас в России широкое распространение получил вариант Дельта, который постепенно замещает собой другие штаммы.