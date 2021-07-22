Вайнштейн вновь предстал перед судом, ему грозит 140 лет тюрьмы

Кинопродюсер Харви Вайнштейн снова предстал перед судом по 11 обвинениям в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. На заседании в Лос-Анджелесе он не признал себя виновным, сообщил телеканал Fox News, пишет Корреспондент.

Четыре пункта обвинений относятся к насильственному оральному совокуплению, четыре к изнасилованию, два пункта к побоям сексуального характера и один к сексуальному проникновению с применением силы. Инциденты происходили в промежутке с 2004 по 2013 год и касаются пяти женщин.

Вайнштейн не признал себя виновным ни по одному из указанных эпизодов. Если суд признает его виновным по всем пунктам обвинения, продюсеру грозит до 140 лет лишения свободы.