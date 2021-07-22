Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

19:30

Опасный штамм Гамма добрался до России

18:08

Вайнштейн вновь предстал перед судом, ему грозит 140 лет тюрьмы

16:25

Береза: США жестко и ненавязчиво осадили Зеленского, но страдает из-за этого Украина

15:01

Колишня наречена Кличка повернулася до бойфренда-насильника після його звільнення з в'язниці

13:31

Впервые в истории: Россия подала жалобу в ЕСПЧ против Украины

12:09

Фурса: Украину предали. Новый пакт Молотова-Риббентропа. Серьезно?

10:47

В Киеве впервые выявили случаи штамма Дельта

09:00

Россию отрежут от поставок нефти и газа в Европу в случае агрессии против Украины – Bloomberg

08:02

З 1 жовтня в Києві підвищують тарифи: скільки та за що будемо платити

00:31

США призвали Украину "помолчать" насчет "Северного потока-2" – Politico

22:25

Зеленського запросили відвідати Білий дім: він відповів

21:00

В NASA заявили, что оригинальные записи посадки на Луну корабля Аполлон-11 были уничтожены

19:25

В ВОЗ предупредили о появлении опасного штамма COVID-19, который "научится" обходить прививки

18:00

Илия Куса: Вангую, что скоро будут кричать, что Байден всех слил, и предал Украину, а при Трампе такого не было

16:30

Станет ли Олимпиада в Токио первыми Играми с участием мутантов?

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Вайнштейн вновь предстал перед судом, ему грозит 140 лет тюрьмы

  8   0 22.07.2021, 18:08 | Новости, Культура
Вайнштейн вновь предстал перед судом, ему грозит 140 лет тюрьмы

Кинопродюсер Харви Вайнштейн снова предстал перед судом по 11 обвинениям в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. На заседании в Лос-Анджелесе он не признал себя виновным, сообщил телеканал Fox News, пишет Корреспондент.

Четыре пункта обвинений относятся к насильственному оральному совокуплению, четыре к изнасилованию, два пункта к побоям сексуального характера и один к сексуальному проникновению с применением силы. Инциденты происходили в промежутке с 2004 по 2013 год и касаются пяти женщин.

Вайнштейн не признал себя виновным ни по одному из указанных эпизодов. Если суд признает его виновным по всем пунктам обвинения, продюсеру грозит до 140 лет лишения свободы.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (437)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]