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Конгресс США призвал Байдена изменить дату встречи с Зеленским

  9   0 22.07.2021, 23:46 | Новости, Политика
Конгресс США призвал Байдена изменить дату встречи с Зеленским

В Конгрессе США обратились в Белый дом с просьбой изменить дату визита Владимира Зеленского в Вашингтон. 

Как сообщает «Голос Америки», об этом рассказала конгресвумен Марси Каптур, сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе, информирует UAINFO.org.

Накануне в Белом доме объявили, что ждут украинского президента в Вашингтоне 30 августа. Но в это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.

«Мне не нравится такое время вообще», — сказала Марси Каптур.

«Мы направили письма президенту [Джо Байдену], призывая, чтобы эту дату изменили — для того, чтобы члены Конгресса были здесь в Вашингтоне в одно время.

Я надеюсь, что президент это рассмотрит.

Я знаю, что он очень занят — это первый год его администрации. Но изменить дату не так сложно — и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом», — отметила конгресвумен.

Накануне выбранную дату визита Зеленского раскритиковал также сенатор Тед Круз.

«Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по Северному потоку-2. Наверное, просто совпадение», — написал сенатор в Twitter.

В свою очередь Владимир Зеленский сказал, что ожидает «содержательную и плодотворную» встречу с Джо Байденом 30 августа.

В Офисе украинского президента добавили, что вскоре Вашингтон посетит руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба — для того, чтобы обсудить содержательное наполнение визита Зеленского в США.

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