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Княгиня Шарлін вперше озвучила реальну причину свого таємничого зникнення з Монако

  150   0 21.07.2021, 12:00 | Новости, Мир
Княгиня Шарлін вперше озвучила реальну причину свого таємничого зникнення з Монако

Княгиня Монако Шарлін вже кілька місяців відсутня в Монако. І, нарешті, озвучена причина, через яку дружина правлячого князя Альбера II так надовго зупинилася в рідній Африці.

У новому інтерв'ю південноафриканському каналу News24 княгиня Монако повідомила, що отримала ускладнення після того, як їй зробили синус-ліфтинг і трансплантацію кістки перед поїздкою на батьківщину до Південної Африки, куди вона вирушила в кінці травня, щоб висвітлити боротьбу з браконьєрством на носорогів, пише ТСН, інформує UAINFO.org

Синус-ліфтинг - це складна хірургічна операція, метою якої є збільшення обсягу кісткової тканини в зоні верхніх зубів для того, щоб отримати місце для установки зубного імпланта. В інтерв'ю Шарлін зізналася, що не усвідомлювала, що у неї інфекція, поки не звернулася до фахівця після того, як її вуха почали сильно боліти, пише Hello !.

Шарлін розповіла, що причина, через яку вона не може повернутися додому до Монако, полягає в тому, що її тиск в вухах не вирівнюється, а це означає, що вона не може літати вище 20 000 футів.

Через це княгиня була змушена пропустити десяту річницю весілля з чоловіком принцом Альбером II, яка відбулася 2 липня. Нагадаємо, напередодні свята палац Монако випустив серію відеороликів, щоб відсвяткувати ключові моменти стосунків пари. Того ж дня Шарлін поділилася в Instagram кадрами з їхнього розкішного весілля 2011 року, а також іншими яскравими моментами, включаючи народження дітей і їхню благодійну діяльність.

Коли тепер княгиня повернеться додому до Монако, поки що невідомо. Її чоловік і діти - принц Жак і принцеса Габріелла прилітали до Африки, щоб відвідати Шарлін.

ТСН

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