Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Эссе диктатора из 5000 слов объясняет его логику. Нелишне познакомиться с ним поближе... Подготовка пространных статей с историческим подтекстом - занятие, подобающее скорее аналитическим центрам, чем главе государства, но президент России Владимир Путин - лидер отнюдь не обычный. На прошлой неделе он опубликовал статью объемом более 5000 слов. В ней он проходится по последнему тысячелетию и заключает, что у русских, белорусов и украинцев общая история, вера и судьба.

Об этом для The Wall Street Journal пишет Уолтер Мид.

По мнению господина Путина, западные державы веками пытались их разделить, но эти попытки обречены на провал. Он утверждает, что «антироссийский проект отвергли миллионы украинцев» в Крыму, на Донбассе и в других местах. Президент России считает, что после столетий совместного развития и торговли украинская экономика попросту не сможет процветать без тесной интеграции с Россией. Путин пишет, что без его страны Украина будет барахтаться в бедности, даже если время от времени будет получать помощь от западных благодетелей. Даже до пандемии валовой внутренний продукт Украины на душу населения не превышал 4 000 долларов: «Это ниже Республики Албании, Республики Молдовы или непризнанного Косова».

«Украина сейчас, - пишет Путин, - беднейшая страна Европы».

Некоторые наблюдатели от эссе отмахнулись, сочтя его пустым пропагандистским ходом, чтобы как-то отвлечь российское общественное мнение от крепнущей пандемии. Другие же увидели в этом декларацию, что Россия будет наращивать поддержку промосковских сил в тлеющем конфликте на востоке Украины. Поскольку обман и внезапность - главные инструменты путинской государственной политики, ничего исключать нельзя, но западным державам стоит отнестись к этому эссе серьезно. Политика российского президента всегда неизбежно будет отражать его расчет возможностей и рисков, с которыми он сталкивается в тот или иной момент, но его стратегические цели безошибочны. Стремление Путина восстановить российскую мощь требует, чтобы Москва вернула себе гегемонию над Беларусью и Украиной.

В Беларуси, где Кремль помог шаткому правительству выдержать месяцы продемократических протестов и западных санкций, Путин разрушил все надежды президента Лукашенко вырваться из объятий Москвы. Украина - орешек покрепче. Но газопровод «Северный поток - 2» неумолимо движется к завершению - ослабляя роль Украины в европейской политике. Стать важным геополитическим игроком Европейскому Союзу по-прежнему мешают внутренние распри и дезорганизация. На фоне всего этого Путин дал понять, что будет настойчиво и неуклонно добиваться своих стратегических целей за счет Киева.

Сегодня против Россия действует скорее изоляция, чем сдерживание. Западу совершенно не удалось выработать последовательную политику, чтобы остановить ни нападки Кремля на соседей, ни его оппозицию ЕС и строящемуся на Америке мировому порядку. Санкции Путина не удерживают. Запад в российском вопросе безнадежно разобщен, и вытекающая из этого непоследовательная политика открывает перед Москвой возможности продвигать свою внешнеполитическую повестку дня и поддерживать свои коммерческие интересы от Ближнего Востока до Мьянмы. В этих условиях Россия будет и впредь испытывать Запад на прочность, а Путин будет и дальше рассчитывать на победы за рубежом, чтобы укрепить свои позиции дома.

Но и у Кремля есть свои пределы. Хотя недавний рост цен на нефть и газ пополнил московскую казну, неспособность России создать динамичную экономику XXI века не дает Путину в полной мере воспользоваться заманчивыми возможностями, которые предоставляются со всех сторон.

Хуже того, президент России так и не смог заменить Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС) организацией столь же сильной, благодаря которой он бы заполучил такой же контроль, как Си Цзиньпин благодаря КПК. Его разочарование велико: внешнеполитический стратег Путин наверняка чувствует себя гигантом среди карликов - и не без оснований - но Украина все еще недосягаема. А без нее даже его череда громких внешнеполитических побед с 2008 года не сможет вернуть России былое величие.

Но украинская армия и все еще мощный престиж Запада не пускают российские войска в Киев. Путин неохотно осознает, что российское общественное мнение не смирится с неизбежными жертвами, а неустойчивая российская экономика не вынесет сопутствующих издержек. Поскольку решение в стиле аншлюса ему пока не по силам, российскому президенту приходится уговаривать там, где он хочет повелевать. В этом ключе в своем эссе Путин говорит, что, если Украина проявит дружеское отношение к Москве и отойдет от Запада, Россия будет рада заблудшему родственнику без формальных церемоний.

Путин может обоснованно надеяться, что время на стороне России. Непохоже, что Украина преодолевает коррупцию и застой - причины своей слабости и нищеты. ЕС продолжает колебаться, западный мировой порядок рушится, а усиливающееся соперничество Вашингтона с Пекином отвлекает внимание США и ослабляет их позиции в российском вопросе.

Если эти тенденции сохранятся, многое в нашем мире изменится - в том числе и политический расклад сил между про- и антироссийскими силами в Украине.

Уолтер Мид, The Wall Street Journal