Бутусов: "Залізна підтримка" ЄС буде у нас тоді, коли ми самі продемонструємо власну "залізну волю" дати відсіч Путіну

"Перемога над "Дехто". Президенту Зеленському варто спробувати відповісти на ключове питання - так чому ж ЄС не демонструє "залізну підтримку" України? Можливо, тому що "дехто" в керівництві України бореться з Путіним вмовляннями припинити агресивні дії та навіть боїться назвати ворога на ім'я, щоб не псувати з агресором особистих стосунків?", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише журналіст Юрій Бутусов, інформує UAINFO.org.

"Можливо, тому що "дехто" на Банковій не коментує загибель українських воїнів на фронті та каже, що у нас велике перемир'я, і поводить себе так, ніби нічого важливого на фронті не відбувається?

Можливо, тому що навіть на річницю збитого росіянами Боїнга МН-17 президент Зеленський не написав хто саме це зробив та хто має за це відповідати у суді перед нашою країною в тому числі?

Можливо, тому що "дехто" в керівництві України призначив проросійського політика на посади начальника комітету по розвідці при президенті України та провалив усі розвідувальні операції проти Росії, в тому числі спільні з НАТО?

Можливо, тому що керівництво України тільки на словах каже про реформи і шлях до ЄС та НАТО, а насправді структури оборони та безпеки залишаються "совковими" і нема стратегії реформи армії?

Ніколи не будуть надійні союзники у країни, керівництво якої вимагає захисту від інших, і мало що робить для свого власного захисту.

Ніколи не буде потрібної допомоги у тих, хто стоїть у позі жертви та безпорадно благає агресора зупинити злочини.

"Залізна підтримка" ЄС буде у України тільки коли ми самі продемонструємо власну "залізну волю" дати відсіч Путіну, якщо ми покажемо як ефективно чинити опір. Саме опір Росії підняв хвилю підтримки України у війні, саме готовність йти до кінця у боротьбі за незалежність.

Для початку треба перемогти в собі цього "Дехто", перестати його лякатись, назвати речі у війні своїми іменами. А тоді буде доречно робити закиди комусь іншим. Це наша війна, і це нам треба бути чесними перед самим собою. Перемога над словом "Дехто" - це перший крок для перемоги України", - завершує Бутусов.