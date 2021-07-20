Найден метеорит, который может раскрыть тайну происхождения жизни на Земле

Ученые изучают метеорит, который может дать объяснение происхождению жизни на Земле. Метеорит упал на территории Британии в феврале 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Имперского колледжа Лондона, предварительные исследования показали, что космический камень, датируется эпохой формирования Солнечной системы, происходившего около 4,5 миллиарда лет назад, пишет Обозреватель.

Метеорит получил название Уинчкомб (Winchcombe) по месту в Англии, где он был обнаружен. Он является редким типом метеоритов, которые известны как углеродистый хондрит. Внутри космического камня есть вода и органические вещества, а химический состав близок к составу первичного вещества Солнечной системы.

"Органические молекулы в камне старше, чем сама Земля, и подобные молекулы были на ранней планете до появления жизни. Они могут представлять первые химические шаги к жизни в ранней Солнечной системе, и могут быть оставшиеся ингредиенты из "рецепта жизни", - рассказал профессор, астробиолог Марк Сфатон.

Доктор Куини Чан из Лондонского университета добавила, что, изучая метеорит, можно смотреть в прошлое.

"Мы смотрим с его (метеорит - Реж.) помощью назад, в прошлое, на ингредиенты, которые присутствовали при рождении Солнечной системы, и узнаем механизмы, в соответствии с которыми происходило слипание этих ингредиентов с формированием зародышей будущих планет", - сказала она.

Обозреватель