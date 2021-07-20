Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:31

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

12:04

Найден метеорит, который может раскрыть тайну происхождения жизни на Земле

11:03

The Sun: Экс-охранник Бритни Спирс рассказал, как ее пичкали наркотиками

09:00

Береза: Кремлевские чиновники в очередной раз показали миру, что тупость и ложь – это их суть. А спортсмены прекрасно это проиллюстрировали. Без мельдония они нули

08:07

Как сэкономить на оформлении сделки при покупке жилья

07:09

Маржинальность 500%: кто и сколько зарабатывает на "Великому будівництві"

02:20

Англия отменила почти все карантинные ограничения. В помещениях можно без масок

22:13

Как Украина "пролетела" с гарантиями после запуска "Северного потока-2" – Миселюк

21:00

The New Yorker: Вена – новая горячая точка гаванского синдрома

19:31

Береза: Кремлевские чиновники в очередной раз показали миру, что тупость и ложь – это их суть. А спортсмены прекрасно это проиллюстрировали. Без мельдония они нули

18:00

Кондратюк: Не поважаю таких людей як Лорак. Усім українським артистам, які живуть і виступають у Росії, необхідно заборонити давати концерти в Україні

16:27

Голливудского продюсера обвинили в секс-торговле

15:01

Штамм "Дельта" к концу лета вытеснит другие разновидности COVID-19, – Ляшко

13:31

Віктор Таран: Міжнародні партнери втомились терпіти регулярні інфантильні та безвідповідальні заяви Банкової

12:04

У вівторок Верховна Рада України планує зібратися на позачергове засідання

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

The Sun: Экс-охранник Бритни Спирс рассказал, как ее пичкали наркотиками

  13   0 20.07.2021, 11:03 | Новости, Культура
The Sun: Экс-охранник Бритни Спирс рассказал, как ее пичкали наркотиками

По словам Фернандо Флоренса, он начал работать с Бритни в 2010-м - через год после того, как отец артистки стал ее опекуном из-за ее психического расстройства. Как рассказал Флоренс изданию The Sun, раз в неделю в дом Спирс приезжала женщина, которая давала ей "коктейль из сильнодействующих наркотиков и противозачаточные препараты".

"Я объяснял Бритни, что это такое: три антипсихотика и противозачаточные таблетки", - поделился экс-бодигард.

Он вспомнил, что после этих препаратов у певицы начинались галлюцинации:

"Она теряла разум и говорила о параллельных мирах. Она целыми днями смотрела телевизор или занималась спортом. В упадке настроения она плакала, слушая It's A Man's World", - рассказал Флоренс.

Экс-охранник также отметил, что за телефоном артистки следили, и ей не разрешалось выходить на улицу в одиночку. А если исполнительница хотела хоть что-то сделать, она обязательно должна была спросить об этом отца. Кроме того, отец по 3-4 раза в день звонил Бритни, чтобы узнать, что происходило. Если же кто-то из гостей посещал дом Спирс в Лос-Анджелесе, их сумки обязательно обыскивали.

ТСН

Лента статей

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (408)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]