The Sun: Экс-охранник Бритни Спирс рассказал, как ее пичкали наркотиками

По словам Фернандо Флоренса, он начал работать с Бритни в 2010-м - через год после того, как отец артистки стал ее опекуном из-за ее психического расстройства. Как рассказал Флоренс изданию The Sun, раз в неделю в дом Спирс приезжала женщина, которая давала ей "коктейль из сильнодействующих наркотиков и противозачаточные препараты".

"Я объяснял Бритни, что это такое: три антипсихотика и противозачаточные таблетки", - поделился экс-бодигард.

Он вспомнил, что после этих препаратов у певицы начинались галлюцинации:

"Она теряла разум и говорила о параллельных мирах. Она целыми днями смотрела телевизор или занималась спортом. В упадке настроения она плакала, слушая It's A Man's World", - рассказал Флоренс.

Экс-охранник также отметил, что за телефоном артистки следили, и ей не разрешалось выходить на улицу в одиночку. А если исполнительница хотела хоть что-то сделать, она обязательно должна была спросить об этом отца. Кроме того, отец по 3-4 раза в день звонил Бритни, чтобы узнать, что происходило. Если же кто-то из гостей посещал дом Спирс в Лос-Анджелесе, их сумки обязательно обыскивали.

ТСН