Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

02:20

Англия отменила почти все карантинные ограничения. В помещениях можно без масок

22:13

Как Украина "пролетела" с гарантиями после запуска "Северного потока-2" – Миселюк

21:00

The New Yorker: Вена – новая горячая точка гаванского синдрома

19:31

Береза: Кремлевские чиновники в очередной раз показали миру, что тупость и ложь – это их суть. А спортсмены прекрасно это проиллюстрировали. Без мельдония они нули

18:00

Кондратюк: Не поважаю таких людей як Лорак. Усім українським артистам, які живуть і виступають у Росії, необхідно заборонити давати концерти в Україні

16:27

Голливудского продюсера обвинили в секс-торговле

15:01

Штамм "Дельта" к концу лета вытеснит другие разновидности COVID-19, – Ляшко

13:31

Віктор Таран: Міжнародні партнери втомились терпіти регулярні інфантильні та безвідповідальні заяви Банкової

12:04

У вівторок Верховна Рада України планує зібратися на позачергове засідання

10:44

Арестович пригрозил Западу "разворотом Украины на Восток"

08:09

Названы веские причины добавить крахмальные овощи в рацион

07:10

"Барселона" решила расстаться с Ленгле, - источник

06:11

Ученые предупредили об опасности соленой пищи для иммунитета

05:12

В Европе продажи автомобилей увеличились на 13%

04:13

Путину невыгодно. Арестович объяснил, почему Россия затягивает встречу с Зеленским

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Англия отменила почти все карантинные ограничения. В помещениях можно без масок

  6   0 20.07.2021, 02:20 | Новости, Мир
Англия отменила почти все карантинные ограничения. В помещениях можно без масок

В Англии с 19 июля отменили большинство карантина. Теперь в помещениях не обязательно носить защитные маски, а для общепита отменили ограничения на количество посетителей.

Об этом сообщает BBC, информирует UAINFO.org.

Ночные клубы начали работу в Англии с полуночи — они были закрыты с марта 2020 года. В лондонском клубе The Piano Works даже провели обратный отсчет до 19 июля, а после полуночи там перерезали ленту и приветствовали гостей итальянским вино просекко.

Посетители заведений уже окрестили 19 июля «Днем свободы». Кроме того, в учреждениях можно рассаживать людей на расстояние ближе 1 метра. Отменили ограничения по количеству людей, которые могут посещать театры и другие мероприятия.

В частности, ресторанам и барам будут рекомендовать проверять, вакцинированы ли их посетители или имеют ли они природный иммунитет к заболеванию. Однако такое правило не является обязательным, поэтому учреждения могут его не соблюдать.

Правительство рекомендует, но не обязывает носить маски только в случае скопления людей. Однако мэр Лондона заявил, что в столичных автобусах и метро маски останутся обязательными, пишет AP.

Люди в масках на Центральном железнодорожном вокзале в Лондоне после отмены большинства карантинных ограничений в Англии, Лондон, 19 июля 2021 года.

Из карантинных ограничений в Англии осталась самоизоляция в случае инфицирования или контакта с больными. В то же время вакцинированным взрослым не придется самоизолироваться после путешествия в страны с высоким уровнем распространения коронавируса. На изоляцию придется пойти тем, кто возвращается из Франции.

Почему прибегли к значительному ослаблению?

Власти заявляют, что большинство граждан уже вакцинированы, поэтому сейчас лучшее время для ослаблений. Так, в Великобритании 87% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины, а 68% — уже полностью вакцинированы.

«Это правильный момент, но мы должны делать (ослабление — ред.) осторожно. Мы должны помнить, что этот вирус, к сожалению, все еще существует», — сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Однако некоторые ученые прогнозируют, что до конца лета в стране после послаблений будут фиксировать до 200 тысяч инфекций, хотя сейчас их количество уменьшилось до примерно 50 тысяч. Ежедневно фиксируют около 40 случаев смертей, что значительно меньше, чем было в январе (более 1800).

Политики же считают, что благодаря вакцинации будет меньше случаев тяжелого течения заболевания, госпитализаций и меньше смертей, пишет Reuters.

Однако другие части Великобритании — Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия — осторожнее отменяют ограничения. Так, Шотландия позволит пабам и ресторанам работать до полуночи, но оставит ограничения по количеству людей на мероприятиях, будет рекомендовать людям работать дома. Ношение масок останется обязательным.

Всего в Великобритании обнаружили 5,4 миллиона случаев коронавируса. Из них почти 129 тысяч человек умерли. В субботу, 17 июля, в стране зафиксировали 54 тысячи инфекций. Это значительно больше, чем было в апреле и мае, когда там ежедневно фиксировали всего по 2-3 тысячи новых случаев.

Лента статей

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (405)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]