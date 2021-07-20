Англия отменила почти все карантинные ограничения. В помещениях можно без масок

В Англии с 19 июля отменили большинство карантина. Теперь в помещениях не обязательно носить защитные маски, а для общепита отменили ограничения на количество посетителей.

Об этом сообщает BBC, информирует UAINFO.org.

Ночные клубы начали работу в Англии с полуночи — они были закрыты с марта 2020 года. В лондонском клубе The Piano Works даже провели обратный отсчет до 19 июля, а после полуночи там перерезали ленту и приветствовали гостей итальянским вино просекко.

Посетители заведений уже окрестили 19 июля «Днем свободы». Кроме того, в учреждениях можно рассаживать людей на расстояние ближе 1 метра. Отменили ограничения по количеству людей, которые могут посещать театры и другие мероприятия.

В частности, ресторанам и барам будут рекомендовать проверять, вакцинированы ли их посетители или имеют ли они природный иммунитет к заболеванию. Однако такое правило не является обязательным, поэтому учреждения могут его не соблюдать.

Правительство рекомендует, но не обязывает носить маски только в случае скопления людей. Однако мэр Лондона заявил, что в столичных автобусах и метро маски останутся обязательными, пишет AP.

Люди в масках на Центральном железнодорожном вокзале в Лондоне после отмены большинства карантинных ограничений в Англии, Лондон, 19 июля 2021 года.

Из карантинных ограничений в Англии осталась самоизоляция в случае инфицирования или контакта с больными. В то же время вакцинированным взрослым не придется самоизолироваться после путешествия в страны с высоким уровнем распространения коронавируса. На изоляцию придется пойти тем, кто возвращается из Франции.

Почему прибегли к значительному ослаблению?

Власти заявляют, что большинство граждан уже вакцинированы, поэтому сейчас лучшее время для ослаблений. Так, в Великобритании 87% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины, а 68% — уже полностью вакцинированы.

«Это правильный момент, но мы должны делать (ослабление — ред.) осторожно. Мы должны помнить, что этот вирус, к сожалению, все еще существует», — сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Однако некоторые ученые прогнозируют, что до конца лета в стране после послаблений будут фиксировать до 200 тысяч инфекций, хотя сейчас их количество уменьшилось до примерно 50 тысяч. Ежедневно фиксируют около 40 случаев смертей, что значительно меньше, чем было в январе (более 1800).

Политики же считают, что благодаря вакцинации будет меньше случаев тяжелого течения заболевания, госпитализаций и меньше смертей, пишет Reuters.

Однако другие части Великобритании — Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия — осторожнее отменяют ограничения. Так, Шотландия позволит пабам и ресторанам работать до полуночи, но оставит ограничения по количеству людей на мероприятиях, будет рекомендовать людям работать дома. Ношение масок останется обязательным.

Всего в Великобритании обнаружили 5,4 миллиона случаев коронавируса. Из них почти 129 тысяч человек умерли. В субботу, 17 июля, в стране зафиксировали 54 тысячи инфекций. Это значительно больше, чем было в апреле и мае, когда там ежедневно фиксировали всего по 2-3 тысячи новых случаев.