Маржинальность 500%: кто и сколько зарабатывает на "Великому будівництві"

Вся страна работает на дорожный картель Зеленского…9 из 10 крупных госзакупок на этой неделе — дороги. Все бюджетные деньги бросают на их строительство, потому что так воровать легче всего.

Об этом в Facebook написала бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, информирует UAINFO.org.

Она привела пример компании «Автомагістраль-Південь», которая за два года получила подрядов на сумму более 80 млрд.

«Купить песок на легальном карьере за 65 грн, а заложить в сметы по цене более 300 грн. — маржинальность 500%. На песок из нелегального карьера маржинальность может достигать и 1000%.

Эти нескромные доходы оплачиваются из государственного бюджета, то есть из наших денег. И далее растекаются по кошелькам дорожной мафии и Зеленского и Ко.

«Автомагистраль-Південь» за два года получила уже подрядов на сумму более 80 млрд — это более 3% годового государственного бюджета. А теперь на примере песка попробуйте хотя бы представить, сколько из этих средств было тупо украдено. И речь только об одном субподрядчике «Большой стойки» Зеленского, хотя и большом», — пишет Загребельская.

Она анализирует недельную таблицу закупок, которую представило накануне издание NashiGroshi:

«Вся страна работает на дорожный картель Зеленского. 9 из 10 крупных закупок на этой неделе — дороги.

Больше ничего «большого» покупать государству, как оказалось, не требуется».

«Я не верю в сказку Зеленского о том, что он все бюджетные деньги бросает на строительство дорог, потому что хочет войти в историю как «президент-строитель» и наследовать Рузвельта.

Он тратит все наши деньги на дороги, потому что именно с дорог воровать легче всего», — выразила уверенность Загребельская.

Она напомнила, что когда во время «Большого строительства» Рузвельта американцы осознали, что дорожная мафия крадет их деньги, а журналисты об этом написали, президент США создал летучие отряды из представителей конкурентного ведомства, ФБР, генеральной прокуратуры, шерифов, которые разлетелись по стране ловить «казнокрадов».

«И уже через четыре года более 40 представителей дорожной мафии получили реальные сроки, которые исчислялись десятками лет, а государство вернуло себе сотни миллионов украденных из бюджета долларов», — подчеркнула эксперт.

«Что сделал Зеленский, когда журналисты и общественность начали кричать, что на дорогах воруют, и публиковать доказательства?

Он не создавал никаких групп, правоохранители не начинали это расследовать, а конкурентное ведомство Зеленского даже судится с нами, чтобы только не открывать дел.

Это и является безоговорочным доказательством существенного отличия «Большого строительства» Рузвельта от проекта Зеленского с таким же названием.

Рузвельт действительно строил, чтобы войти в историю, Зеленский строит, чтобы больше украсть», — снова констатирует Загребельская.

Также она отметила, что не произошло и увеличения количества рабочих мест, ведь в отличии от Америки 100 лет назад, большинство работ выполняется не руками рабочих, а техникой.

«И пока я писала этот пост, «Автомагістраль-Південь» освоила еще 4 млн грн. Ведь именно с такой скоростью — 4 млн в час или 95 млн грн на сутки — компания тратит наши деньги», — резюмирует Загребельская.