Как Украина "пролетела" с гарантиями после запуска "Северного потока-2" – Миселюк

"Чтобы держать российского медведя в узде, нужна не красивая методичка на тему «Moscow-мишка любит мёд…Почему? Кто поймёт?» А крепкая упряжь made in USA. Обязательно с острыми и очень длинными шипами. Вместо этого в Вашингтоне лидеры США и Германии подписывают очередную бумагу «за всё прекрасное против всего плохого»,- об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Андрей Миселюк, информирует UAINFO.org.

"Самый главный неутешительный вывод для нашей страны после встречи Джо Байдена и Ангелы Меркель – это то, что Украина, к сожалению, «пролетела» с предоставлением нам практических гарантий после скорой достройки «Северного потока-2».

Для предоставления нам действенных гарантий безовасности США и Германией после ввода в эксплуатацию «СП-2» надо было

1) сначала чётко зафиксировать гарантии для Украины, меры жёсткого контроля за их соблюдением со стороны США и Германии и обязательно (NB!) санкции против России за их нарушение. И только после этого

2) давать санкцию на достройку «СП-2».

А получилось наоборот - всё поставили с ног на голову. То есть сначала США дали добро на достройку «СП-2» в Германию, а теперь выражают обеспокоенность и принимают вместе с Германией красивые декларации. Речь идёт о принятой Байденом и Меркель Вашингтонской декларации.

Слова «декларация» и «меморандум» по отношению к Украине после нарушения Будапештского меморандума всегда вызывают очень неприятные и напряженные чувства..

Никаких чётких гарантий в меморандумах и декларациях не даётся - не того формата документы. Но в том-то и проблема, что кроме красивой декларации на общие темы Украина ничего от страны-стратегического партнера и от страны-ведущего участника «нормандского» формата не получила.

Но! Байден в Женеве в прошлом месяце не принимал же деклараций о недопущении российских хакерских атак на США, правильно? Он конкретно озвучил Путину список того, что атаковать нельзя и пригрозил тому серьёзной «ответкой». То есть, отлично он владеет языком, который единственный только и понимает хозяин Кремля. Но в отношении Украины пока не спешит его использовать…

Единственный позитив от его встречи с Меркель - Байден смог увидеть, насколько у них с Германией разные подходы к сути российского мегапроекта «Северный поток-2».

Байден-то понимает и вслух говорит очевидное: это – мощнейшее и чрезвычайно опасное энергетическое оружие России. И на встрече с Меркель он увидел, что Германия воспринимает «СП-2» в первую очередь именно как бизнес-проект, экономически выгодный ей.

И теперь Вашингтон избавится от иллюзии, что в борьбе против российской экспансии на европейских помощников Украины Германию (и тем более Францию) можно будет возложить функцию энергетической безопасности Украины.

Вашингтону придётся принять как данность то, что разработка гарантий для украинской безопасности после запуска «СП-2» — это в первую очередь задача США. А европейские союзники Украины, прежде всего, озабочены получением экономических выгод и экономическим партнерством с Россией.

Посмотрим теперь - насколько быстро это понимание окончательно оформится у официального Вашингтона и в какие конкретные форматы обеспечения безопасности Украины оно выльется", - констатирует Миселюк.