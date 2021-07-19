The New Yorker: Вена – новая горячая точка гаванского синдрома

После вступления в должность Джо Байдена около двух десятков офицеров разведки, дипломатов и других правительственных чиновников США в Вене сообщили о том, что страдают от таинственных симптомов, похожих на гаванский синдром. По словам официальных лиц, количество вероятных новых случаев в австрийской столице, которая издавна выступала связующим звеном для американской и российской разведки, сейчас выше, чем число случае в любом другом городе, за исключением самой Гаваны, где впервые о них и сообщили.

Об этом пишет The New Yorker.

Конкретная причина недомоганий в Вене - правительственные агентства США формально называют их «аномальными происшествиями с последствиями для здоровья» или «необъяснимыми происшествиями с последствиями для здоровья» - остается неизвестной. Однако ЦРУ, Госдепартамент и другие агентства в ответ на вспышку удвоили усилия, чтобы определить причину и установить виновника или виновников. Официальный представитель ЦРУ сообщил, что директор агентства Уильям Бёрнс (William Burns) «лично взаимодействует с сотрудниками, пострадавшими от аномальных происшествий с последствиями для здоровья, и в высшей степени привержен заботе о них и определению причины случившегося». В частном порядке Бёрнс называет недомогания «атаками», а не происшествиями. Как сообщил официальный представитель госдепартамента, «совместно с нашими партнерами в правительстве США мы активно расследуем сообщения о возможных необъяснимых происшествиях с последствиями для здоровья среди сообщества посольства США в Вене».

Гаванский синдром получил свое название от названия столицы Кубы, ведь именно там в 2016 и 2017 году агенты ЦРУ и сотрудники Госдепартамента впервые сообщили о странных звуковых и давящих ощущениях в голове. Некоторые пациенты говорили, что ощущения преследуют их дома, в квартирах и гостиничных комнатах в кубинской столице. Другие же утверждали, что ощущения больше похожи на то, будто они стоят в невидимом луче энергии. Многие из них столкнулись с изнурительными синдромами, начиная от головной боли и головокружения до проблем со зрением. Специалисты Центра изучения и лечения травм головного мозга (Center for Brain Injury and Repair) Университета Пенсильвании использовали продвинутую ЯМР-томографию, чтобы изучить головной мозг сорока первоначальных пациентов из Гаваны. Они не обнаружили никакого физического воздействия на черепные коробки пациентов, но нашли признаки повреждения головного мозга. Как сказал мне один специалист, они будто бы получили «сотрясение без сотрясения».

Высокопоставленные чиновники администраций Трампа и Байдена подозревают, что ответственность за синдром лежит на русских. Рабочая гипотеза заключается в том, что агенты, работающие на ГРУ, российскую военно-разведывательную службу, направляли устройства с микроволновым излучением на американских агентов, чтобы, вероятно, украсть данные с их компьютеров или смартфонов. Это и нанесло серьезный ущерб людям, на которых они были нацелены. Однако аналитики и оперативники американской разведки до сих пор не смогли найти конкретных доказательств, которые бы позволили им заявить, что в ситуации виновато микроволновое излучение или русские.

ФБР начало собственное расследование произошедшего в Гаване, но пока агенты не обнаружили никаких убедительных доказательств атак. Профайлеры отдела поведенческого анализа ФБР также самостоятельно оценили гаванских пациентов, не общаясь с ними напрямую. Сотрудники отдела пришли к выводу, что пациенты страдают от массового психогенного заболевания. Это состояние, при котором группа людей, часто считающих, что они подверглись чему-то опасному, начинают одновременно чувствовать себя плохо. Сами пациенты, а также врачи Университета Пенсильвании и множество правительственных чиновников были разъярены оценкой отдела поведенческого анализа. Их выводы основывались на расшифровках ранних разговоров ФБР с некоторыми пациентами, а также на «историях болезни», собранных врачами, уже исключившими массовое психогенное заболевание как причину. По словам этих врачей, многие из пациентов не знали, что другие также были больны, а их тела не могли симулировать некоторые из проявляемых ими физических симптомов. Один чиновник рассказал мне, что ФБР сейчас проводит пересмотр своего заключения о массовом психогенном заболевании в свете сообщений о новых случаях.

После событий на Кубе обнаружилось несколько потенциально связанных событий, затронувших сотрудников ЦРУ и Госдепартамента в других странах. Среди них - случай с офицером ЦРУ, который в 2017 году проснулся в отеле в Москве с ужасным головокружением. В 2018 году дипломаты консульства в Гуанчжоу, Китай, сообщили о новых возможных случаях, хотя Госдепартамент так никогда и не раскрыл, у скольких из них синдром подтвердился. В начале июня 2019 года двое сотрудников Белого дома сообщили, что столкнулись с чем-то, напоминающим гаванский синдром, в номере отеля в Лондоне во время государственного визита Дональда Трампа, занимавшего в то время пост президента. Одна из жертв впоследствии сообщила о том, что столкнулась с такой же ситуацией у своего дома в Вирджинии. К середине 2020 года в руководстве Совета национальной безопасности Трампа государственные агенты начали сообщать о вероятных случаях синдрома особому отделению Офиса директора национальной разведки. В последующие месяцы десятки американских должностных лиц, включая членов вооруженных сил США, сообщили о подобных инцидентах. Среди них были как минимум двое сотрудников Белого дома, заявивших, что они пострадали, проходя через парк Эллипс у Белого дома. Также сообщалось об инцидентах, в том числе, в Колумбии, Киргизии и Узбекистане.

Третьего декабря 2020 года Джина Хаспел (Gina Haspel), директор ЦРУ при Трампе, которая, по сообщениям сотрудников национальной безопасности Белого Дома, со «скептицизмом» относилась к реальности синдрома, направила агентам ЦРУ по всему миру сообщение, поощряя их сообщать обо всех необъяснимых происшествиях с последствиями для здоровья, которые могли бы оказаться гаванским синдромом. Госдепартамент и другие правительственные агентства направили своим сотрудникам схожие послания. Когда Трамп покидал должность, не было ни одного сообщения о таком инциденте в посольстве США в Вене, хотя местный отдел ЦРУ самый крупный в мире.

Вена издавна была прибежищем шпионов. В городе множество крупных агентств ООН, Организации стран - экспортеров нефти, Международного агентства по атомной энергии, а также других международных организаций, в которых работают должностные лица со всего мира, имеющие доступ к информации, предоставляющей интерес для разведывательных служб США и других стран. Считается, что, в дополнение к значительному числу американских, британских, китайских, французских и российских шпионов, операции в Вене проводят среди прочих также иранцы, сирийцы и северные корейцы.

Традиционно местные службы безопасности Австрии закрывали глаза на операции иностранной разведки на австрийской земле до тех пор, пока эти операции не угрожали интересам Австрии. «Если ты шпионишь в Вене против других правительств, то тебя не трогают. Это всем нравится, - говорит Зигфрид Бир (Siegfried Beer), основатель Австрийского центра исследований разведки, пропаганды и безопасности, размещающегося в кампусе Грацского университета. - Вот почему, когда шпионов обнаруживают, те быстро исчезают».

Офицеры американской разведки, особенно те, у кого есть семьи, издавна пытались получить назначение в Вену, поскольку город считается безопасным, комфортным и интересным местом для учебы и работы. «Наша работа в том, чтобы получить к людям доступ и попытаться их нанять, - говорит Джон Сифер (John Sipher), ушедший из ЦРУ в 2014 году после 28 лет в Национальной секретной службе; он работал в Москве и управлял операциями ЦРУ в России. - Вена - это идеальное место. Там все. Там хорошо жить и охотиться, и не стоит сильно волноваться о том, что тебя поймают».

Как известно, в классической книге «Третий» (The Third Man) Грэм Грин (Graham Greene) рассказал, что после Второй мировой войны Австрия была оккупирована Советами, американцами, британцами и французами. В 1955 году, когда оккупация закончилась, австрийский парламент объявил о нейтралитете страны, взяв на себя обязательство не входить ни в американских, ни в советский лагерь. Они надеялись стать мостом между Востоком и Западом.

После окончания холодной войны нейтралитет Австрии формально сохранился. Иногда настойчивость Вены в сохранении нейтралитета даже перед лицом вопиющих актов агрессии со стороны российского президента Владимира Путина и его спецслужб становилась источником недовольства Вашингтона. Один из таких инцидентов произошел в начале 2018 года, когда команда национальной безопасности Трампа пыталась убедить австрийцев присоединиться к британцам и другим европейцам, высылавшим российских шпионов в качестве протеста против попытки ГРУ убить в Британии Сергея Скрипаля, бывшего сотрудника российской военной разведки, бывшего также двойным агентом британских спецслужб. «Наша мысль была такой: „Посмотрите, они используют вашу территорию как опытный полигон", - рассказал мне бывший сотрудник администрации Трампа. - А они ответили: „Это не наше сражение. У нас никогда не было таких проблем. Они на самом деле добры к нам"».

Позднее в том же году Путин появился на свадьбе Карин Кнайсль (Karin Kneissl), которая в то время занимала пост министра иностранных дел Австрии. Во время празднования было замечено, как эти двое обнимались и танцевали. Должностные лица Белого дома были «ошеломлены» этими фотографиями, подрывавшими иностранную политику США и Европейского Союза. «Русские ценят Австрию. Они всегда думали, что у них особые отношения», - рассказал мне бывший американский дипломат. Европейские должностные лица рассказали своим американским коллегам, что, по их мнению, у самого Путина где-то в Австрии есть дом для отдыха на озере.

Одной из целей внешней политики Трампа было сблизить страны Центральной и Восточной Европы, в том числе Австрию, с Соединенными Штатами. Бывший посол США в Австрии Тревор Траина (Trevor Traina) рассказал мне, что его сообщение для австрийского руководства было таким: «Несмотря на ваш формальный нейтралитет, вы, ребята, на стороне Запада. Мы не просто приятели. Мы союзники». Траина и его сторонники в Вашингтоне организовали ряд встреч на высоком уровне между австрийскими и американскими лидерами - как объяснил Траина, «больше всего в истории». Эта кампания по разъяснению даже получила собственное слово в немецком языке - Verbundenheit, что переводится как «новая близость» или «связанность».

В поддержку кампании Траины Verbundenheit Трамп пригласил австрийского канцлера-консерватора Себастьяна Курца, известного в Европе своей жесткой позицией по вопросу мигрантов, на встречу в Белом доме. Некоторые из сотрудников Совета национальной безопасности Трампа выступали против этого шага и заявляли, что, по словам бывшего сотрудника администрации Трампа, «австрийцы были бесполезны в вопросе России». Траина и его сторонники настояли на том, что встреча с канцлером в Овальном кабинете улучшит двусторонние отношения и ещё больше изолирует Россию. На вопрос о том, как русские относились к кампании Verbundenheit, бывший дипломат США ответил мне: «Думаю, они её ненавидели».

В сентябре 2019 года, за три недели до досрочных выборов в Австрии, консервативная Народная партия Курца рассказала, что их компьютерная сеть подверглась хакерской атаке. По словам Курца, целью хакеров было «удалить, внедрить, подтасовать и фальсифицировать данные», а также «навредить нам на выборах». «Это не просто атака на Народную партию, это атака на демократическую систему», - добавил он. Затем в январе 2020 года министр иностранных дел Австрии подвергся кибератаке, вину за неё должностные лица возлагают на государственный субъект, называть который они не стали. Бывший сотрудник администрации Трампа так говорит об этих кибервторжениях: «Это были атаки русских по курсу Австрии. Австрийцы стали пробуждаться».

Позже в том же году австрийцы предприняли действие, показавшееся американским чиновникам экстраординарным: австрийский МИД выслал российского дипломата, который, по сообщениям, годами занимался экономическим шпионажем в технологической фирме. По словам российского посольства, оно было «потрясено необоснованным решением австрийских властей, наносящим ущерб конструктивным российско-австрийским отношениям». Российский МИД ответил тем же, объявив австрийского дипломата персоной нон-грата.

Высокопоставленные американские дипломаты и шпионы в Вене отслеживали гаванский синдром. Посольство в Вене лучше многих других подготовлено к болезни, у него есть собственная сравнительно хорошо оборудованная клиника. Посольство США хорошо охраняется, улица перед ним закрыта, чтобы машины поблизости не останавливались. Сотрудники службы охраны, патрулирующие район, часто останавливают пешеходов, фотографирующих здание, и опрашивают их. Сотрудники не живут на территории посольства, они арендуют дома и квартиры в городе, где, вероятно, они в меньшей безопасности.

Директор ЦРУ Бёрнс, дважды служивший в Москве в качестве дипломата Госдепартамента, считает, что во времена Трампа ведомству не удалось направить на расследование симптома достаточный объем разведывательных ресурсов. Он сформировал новую «целевую команду» старших аналитиков и оперативников, чтобы как можно быстрее ответить на следующие вопросы: что вызывает гаванский синдром и кто стоит за этим? Новая целевая команда пока не раскрыла новой разведывательной информации, которая позволила бы ЦРУ с уверенностью оценить причину синдрома или определить, кто несет за него ответственность - этот процесс спецслужбы США называют «атрибуцией». «В отношении причины и возможной атрибуции аналитическая линия в разведывательном сообществе не изменилась, - рассказал мне высокопоставленный чиновник администрации Байдена. - Но мы активно пытаемся установить причину, намерение и роль любых иностранных субъектов».

Количество вероятных случаев синдрома в мире часто меняется по мере того, как в список добавляют новые предполагаемые случаи, а другие наоборот убирают, поскольку врачи считают их не связанными с этим заболеванием. К концу мая сообщалось о 130 вероятных случаях по всему миру. Около 50 случаев связаны с сотрудниками ЦРУ. Остальные - это в основном военные США, сотрудники Госдепартамента и члены их семей. Высокопоставленный сотрудник национальной безопасности недавно рассказал мне, что, согласно последним подсчетам, «единственное, что мы можем сказать о числе случаев определенно, так это то, что точного числа мы не знаем».

Первый вероятный случай синдрома был отмечен в Вене спустя несколько месяцев после инаугурации Байдена. Об этом случае и последующих сообщили должностным лицам в Вашингтоне вскоре после того, как они произошли. Однако администрация Байдена решила не сообщать о вспышке в Вене, поскольку чиновники были обеспокоены, что любая огласка случаев затруднит расследования спецслужб и правоохранителей США, которые продолжают вести в Австрии. Австрийское посольство в Вашингтоне отказалось комментировать эти события.

Многие американские должностные лица, подозревающие, что за синдромом стоят российские оперативники и технологии, считают, что среди целей Москвы на Кубе было посмотреть, смогут ли они вынудить США сократить свое присутствие на острове. Если это так, то цель Москвы была достигнута. Майк Помпео, возглавлявший в то время ЦРУ, закрыл отделение агентства в Гаване, а госсекретарь Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson) значительно сократил дипломатическое присутствие США.

Пока неясно, какое влияние оказали новые случаи на дипломатическую и разведывательную деятельность США в Вене, и было ли это влияние. Если в происходящем действительно виноваты русские, как считают многие высокопоставленные должностные лица администрации Байдена, их цель остается неизвестной. Может быть, они надеялись, что инциденты в Вене вынудят американских дипломатов и шпионов покинуть город, но никаких признаков сокращения численности посольства или отдела разведки не было. Также они могли пытаться помешать усилиям США сблизиться с Австрией. Как сказал мне высокопоставленный чиновник из администрации Байдена: «Мы не определили намерение или мотив. У нас пока нет на этот счет мнения».