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Береза: Кремлевские чиновники в очередной раз показали миру, что тупость и ложь – это их суть. А спортсмены прекрасно это проиллюстрировали. Без мельдония они нули

  6   0 19.07.2021, 19:31 | Новости, Спорт
Береза: Кремлевские чиновники в очередной раз показали миру, что тупость и ложь – это их суть. А спортсмены прекрасно это проиллюстрировали. Без мельдония они нули

"Я давно так не смеялся. Это феерично. Когда-то российский юморист Задорнов развлекал свою публику монологом в котором он десятки раз повторял, что американцы тупые. Российской публике это нравилось, она радовалась и искренне аплодировала. Но читая последние новости я вспоминаю цитату из комедии «Ревизор» великого украинского писателя Николая Гоголя "Чему смеетесь? Над собою смеетесь!". Потому что вчера РФ доказала, что на чемпионате мира по тупости уверенно занимает первое место", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует  UAINFO.org

После того как Кремль был пойман на систематически использовании допинга, то Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отстранил на два года российских спортсменов от участия во всех крупных международных соревнованиях под национальным флагом, а так же запретил им использовать гимн и символику. В общем, они теперь выходят, как ноунейм страна. А что поделать? Любят жрать мельдоний - пусть терпят.

Так вот, вчера СМИ облетела спортивная топ-новость. При допинг-контроле в пробах российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина был обнаружен мельдоний. Из-за снятия этих спортсменов Россия не будет участвовать в состязаниях парных четверок. Вместо них на Олимпиаде в Токио будет выступать сборная Литвы. И при этом официальные лица Эрэфии делают вид, что они удивлены и даже не подозревали о фактах использования мельдония российскими спортсменами. Это они так лицо сохраняют? Всё как в старом детском анекдоте...

И все это наводит меня на мысль, каким же надо быть тупым, чтоб получив наказание из-за мельдония вновь его принять и опять попасться. Воистину, чемпионы мира по тупости. Все же кремлёвские чиновники в очередной раз показали миру, что тупость и ложь - это их суть. А спортсмены прекрасно это проиллюстрировали. А допинг-скандал накануне старта Олимпиады нанес ещё больший удар по имиджу РФ. Хотя какой у них имидж? Без мельдония они нули. Но тупые нули. Очень тупые", - завершает Береза.

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