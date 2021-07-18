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В Беларуси истек срок ареста главреда "Нашей Нивы". Его не выпустили из СИЗО

  9   0 18.07.2021, 20:33 | Новости, Мир
В Беларуси истек срок ареста главреда "Нашей Нивы". Его не выпустили из СИЗО

В воскресенье, 18 июля, в Беларуси истек срок содержания под стражей главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича. Однако он до сих пор не вышел из следственного изолятора в Минске.

Об этом сообщает "Нашу Ниву".

По информации издания, Мартиновича задержали во второй раз, но, по какой статье Уголовного кодекса, силовики отказываются сообщать. На этот раз главреда издания задержали на три дня.

Мартиновича задержали 8 июля, избили и арестовали на 10 суток. Вместе с ним задержали главреда "Нашей истории" Андрея Дынько, а также начальника отдела рекламы и маркетинга Андрея Скурка и главного бухгалтера Ольгу Ракович, но ее отпустили еще 16 июля.

Всем задержанным белорусские силовики инкриминировали подготовку или организацию действий, которые грубо нарушают общественный порядок, или участие в них. Однако никому из них официальных обвинений не выдвигали.

Напомним, в Евросоюзе раскритиковали задержание журналистов "Нашей Нивы" в Беларуси и призвали белорусский режим остановиться.

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