Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

21:32

Лукаку определился со своим будущим

21:05

Клей с яда змеи может останавливать кровотечение за секунды

20:33

В Беларуси истек срок ареста главреда "Нашей Нивы". Его не выпустили из СИЗО

20:06

В Сумской области неизвестные напали на украинских пограничников

19:34

Боевики на Донбассе с утра стреляли из минометов и запускали беспилотник

19:07

"Бавария" выставила ценник на Толиссо

18:35

Под Мариуполем прошли учения ПВО

18:08

Папа Франциск в первой проповеди после больницы призвал "выключить мобильный"

17:36

В Затоке нашли мертвым пропавшего 13-летнего подростка

17:00

Буффон оценил шансы Доннаруммы получить Золотой мяч

16:37

Борис Джонсон помещен под наблюдение после контакта с заразившимся министром

16:01

Нацгвардия и полиция в пик туристического сезона начали совместное патрулирование Одессы

15:38

СБУ вызвала Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения

15:02

С начала недели утонули 97 украинцев, - ГСЧС

14:30

"Ливерпуль" близок к продлению контракта с основным голкипером

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

В Сумской области неизвестные напали на украинских пограничников

  10   0 18.07.2021, 20:06 | Новости, Происшествия
В Сумской области неизвестные напали на украинских пограничников

В ночь на воскресенье, 18 июля, на украинско-российском участке государственной границы, в Сумской области, произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных лиц нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием.

Об этом сообщает сайт МВД.

"Своевременными совместными действиями с Национальной полицией оружие возвращено, осуществляется розыск лиц, причастных к данному преступлению", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, охрана государственной границы осуществляется усиленно.

Кроме того, на место происшествия выбыл глава Госпогранслужбы.

Отметим, возглавляет Государственную пограничную службу Украины Сергей Дейнеко.

Лента статей

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (388)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]