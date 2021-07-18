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Клей с яда змеи может останавливать кровотечение за секунды

  10   0 18.07.2021, 21:05 | Новости, Общество
Клей с яда змеи может останавливать кровотечение за секунды

Исследователи из университетов Западного Онтарио, Манитобы в Канаде и Шаньтоу в Китае использовали фермент свертывания крови из яда змей для разработки хирургического клея, устойчивого к крови, который уплотняется под воздействием яркого света.

Об этом сообщает New Atlas.

Отмечается, что активным ингредиентом в яде змеи является батроксобин (также известный как рептилаза) - фермент свертывания крови из яда копьеголовых змей. Ученые давно используют его для лечения кровотечения во время операций, и несколько лет тому назад его смешивали с гидрогелем из нановолокна, чтобы сделать инъекционную «повязку». Для нового исследования ученые добавили батроксобин в модифицированный желатин, чтобы сделать своеобразный хирургический клей. Идея заключается в том, что его можно было бы упаковать в небольшую тубу для аптечек для экстренного использования.

«После травм и экстренных кровотечений этот суперклей можно нанести, просто сжимая трубку и разместив над ней свет в течение нескольких секунд, - пояснил Кибрет Мекуанинт, ведущий автор исследования. - Даже фонарик смартфона справится с этим делом».

Команда испытала смесь на крысах с глубокими порезами кожи, разрывом аорты и повреждениями печени, и им удалось закрыть раны в течение 45 секунд, уменьшив потери крови примерно на 78 процентов. Прочность скрепления в 10 раз больше чем фибринового клея, применяемого в широком употреблении в медицине.

Исследователи говорят, что изобретение можно применить во время хирургического вмешательства вместо наложения швов, или упаковать в небольшую трубочку для аптечек, используемых медиками скорой помощи и солдатами.

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