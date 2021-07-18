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Папа Франциск в первой проповеди после больницы призвал "выключить мобильный"

  2   0 18.07.2021, 18:08 | Новости, Мир
Папа Франциск в первой проповеди после больницы призвал "выключить мобильный"

Папа Франциск впервые появился на публике с тех пор, как вернулся в Ватикан после 11-дневного пребывания в больнице. Понтифик сказал своим сторонникам, что им следует сделать перерыв и отвлечься от стрессов современной жизни.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Давайте прекратим безумную беготню, продиктованную нашими повестками дня. Давайте научимся делать перерыв, отключать мобильный телефон", - сказал Франциск в своем еженедельном обращении из окна с видом на площадь Святого Петра.

84-летнему папе удалили часть толстой кишки в ходе операции 4 июля. Впервые за время своего восьмилетнего папства Франциск столкнулся с серьезной проблемой со здоровьем.

В среду он вернулся в Ватикан, где ему потребовалась помощь помощников, чтобы выбраться из машины. В воскресенье он выглядел хорошо, говорил относительно чистым голосом, хотя и не таким сильным, как до госпитализации. Он не упомянул о своем пребывании в больнице.

Сотни людей собрались на площади и приветствовали его появление в открытом окне.

Как это часто бывает, в конце своего выступления папа упомянул некоторые события, которые стали главными в мировых заголовках.

Он призвал положить конец недавним общественным беспорядкам в Южной Африке и призвал к миру и диалогу на Кубе после беспрецедентных протестов, потрясших управляемую коммунистами страну.

"Я также близок к дорогим людям Кубы в эти трудные времена, в частности к семьям, которые особенно страдают", - сказал Франциск.

Он также упомянул катастрофические наводнения, произошедшие в последние дни в Германии, Бельгии и Нидерландах, в результате которых погибло более 180 человек.

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