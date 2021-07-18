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Под Мариуполем прошли учения ПВО

  7   0 18.07.2021, 18:35 | Новости, Общество
Под Мариуполем прошли учения ПВО

Гвардейцы оттачивали свое мастерство, тренировались стрелять из зенитных установок и вести борьбу с вражескими БПЛА.

Возле Мариуполя завершились полевые учения подразделений противовоздушной обороны отдельного отряда специального назначения воинской части 3057 Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что основной целью учений было повысить уровень организации ведения боя в различных условиях, наладить эффективное управление расчетами в бою и поднять уровень полевой выучки личного состава.

В течение недели личный состав расчетов ПВО оттачивал свое мастерство, начиная с разведки воздушного противника на местности, борьбы с БПЛА, заканчивая выполнением упражнений по стрельбам из зенитных установок ЗУ-23-2.

Во время учений военные получили теоретические и практические знания по управлению зенитными установками. Улучшили навыки в определении расстояния до целей, ориентировании на местности, передвижении к огневой позиции и от нее в укрытие.

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