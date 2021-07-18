В Затоке нашли мертвым пропавшего 13-летнего подростка

Тело подростка, отец которого найден погибшим 17 июля, обнаружили на пляже базы отдыха Ирина отдыхающие.

В курортном поселке Затока Одесской области сегодня, 18 июля, обнаружен мертвым 13-летний подросток, который пропал вчера во время купания в Черном море. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Сообщается, что тело подростка, отец которого найден погибшим 17 июля, обнаружили отдыхающие.

В то же время на сайте ГСЧС пока нет информации о найденном теле подростка.

"В 11:50 отдыхающими на пляже базы отдыха Ирина в воде у берега обнаружено тело", - уточняют в ГСЧС.

Обстоятельства гибели ребенка и его отца устанавливают правоохранители.