В Португалии отменили сотни авиарейсов из-за забастовки

Забастовка в основном влияет на работу аэропорта Лиссабона и мало влияет на другие девять португальских аэропортов.

В Португалии около 300 авиарейсов были отменены в аэропортах из-за забастовки рабочих. Об этом сообщает RTP.

Представитель Профсоюза техников аэропортов, который объявил забастовку, сообщил, что около 100% рабочих приняли участие в забастовке в cамом загруженном аэропорту страны в Лиссабоне.

Забастовка оказала большое влияние на португальскую авиакомпанию TAP, но пока не затронула недорогие компании.

Работники наземных сил требуют, чтобы компания, которая находится в серьезных финансовых трудностях из-за пандемии коронавируса, выплатила заработную плату без каких-либо задержек, а также выдала отпускные в этом году.

Забастовка в основном влияет на работу аэропорта Лиссабона и мало влияет на другие девять португальских аэропортов.

"Мы по-прежнему ожидаем завтра трудностей и постепенного возвращения к нормальной жизни в понедельник", - сказал исполнительный директор аэропорта Тьерри Лигонньер журналистам.

Один из вопросов, который чаще всего поднимают пассажиры в аэропорту Лиссабона - это тесты на COVID-19, необходимые путешественникам. У некоторых из них срок действия тестов уже закончился, и им придется дополнительно потратить по 100 евро на новый тест.