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Чарло и Кастаньо завершили бой вничью, не сумев определить абсолютного чемпиона мира

  8   0 18.07.2021, 10:07 | Новости, Спорт
Чарло и Кастаньо завершили бой вничью, не сумев определить абсолютного чемпиона мира

Боксеры не сумели выявить сильнейшего в бою за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе.

В ночь с 17 на 18 июля в Сан-Антолио (штат Техас, США) на арене AT&T Center состоялся боксерский вечер.

В главном событии шоу встретились чемпион мира в первом среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Джермелл Чарло (34-1-1, 18 KO) и обладатель титула WBO в этом же дивизионе Брайан Кастаньо (17-0-2, 12KO).

На кону 12-раундового поединка стояло звание абсолютного чемпиона мира, однако выявить сильнейшего боксерам так и не удалось.

По итогам 12 раундов бой завершился вничью - один судья отдал победу Чарло (117-111), второй - Кастаньо (114-113), а третий дал ничью (114-114).

Таким образом, вполне вероятно, что в скором времени Чарло и Кастаньо вновь встретятся в ринге, чтобы в реванше определить абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе.

isport.ua

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