Количество новых случаев COVID-19 в Украине упало до 229 человек

За сутки 17 июля 2021 года в Украине зафиксировано 229 новых подтвержденных случаев коронавірусної болезни COVID-19. Это более чем в два раза меньше, чем за 16 июля (591).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным Минздрава, за сутки выздоровел 241 человек. Всего госпитализировано 382 человека; летальных исходов - 8.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (50), г. Киев (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.

За сутки протестировано: методом ПЦР-13 429 человек, методом ИФА - 3 158 человек, экспресс-тестами - 9 495 человек.

За все время пандемии в Украине: заболевших - 2 244 495 человек; выздоровело - 2 181 198 человек; летальных случаев - 52 726; проведено ПЦР-тестов - 11 151 481.