Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

05:12

Chrysler разрабатывает новый электрический кроссовер

04:13

В Индии родился трехглавый младенец

03:05

Пограничники на Закарпатье задержали три группы нелегалов из Алжира

02:06

Отец Фьюри сделал прогноз на бой Усик - Джошуа

01:07

Назван фрукт, защищающий от болезней печени

00:08

Jeep представил новый внедорожник за 25 тысяч долларов (видео)

23:03

В Киеве мужчина сбежал после ДТП, бросив умирать жену на асфальте

22:04

Около 2,5 тысяч самолетов Boeing 737 проверят на неисправность

21:32

"Манчестер Юнайтед" договорился с "Реалом" о трансфере Варана, - A Bola

21:05

Привитый от коронавируса глава Минздрава Братании заразился COVID-19

20:33

Молдова на год перекроет трассу, соединяющую Украину и Румынию

20:06

ДТП с подростками на Львовщине: двое погибших

19:34

Жиру - футболист "Милана"

19:07

В Бельгии десятки жертв наводнения (видео)

18:35

Боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ООС: ранены двое военных

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

В Индии родился трехглавый младенец

  6   0 18.07.2021, 04:13 | Новости, Мир
В Индии родился трехглавый младенец

Ребенок и его мать чувствуют себя хорошо, но семья теперь страдает от визитов многочисленных паломников.

В индийском штате Уттар-Прадеш 12 июля родился ребенок с редким дефектом - тремя головами, сообщает DailyStar.

Отмечается, что младенец родился в результате нормальной беременности.

Две дополнительные головы соединены с задней частью "нормальной" головы младенца и покрыты волосами. 

Теперь его семья страдает от визитов многочисленных паломников, которые считают необычное дитя воплощением Бога на Земле.

Ребенок и его мать чувствуют себя хорошо, их выписали из роддома.

 

Лента статей

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (349)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]