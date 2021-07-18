Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

05:12

Chrysler разрабатывает новый электрический кроссовер

04:13

В Индии родился трехглавый младенец

03:05

Пограничники на Закарпатье задержали три группы нелегалов из Алжира

02:06

Отец Фьюри сделал прогноз на бой Усик - Джошуа

01:07

Назван фрукт, защищающий от болезней печени

00:08

Jeep представил новый внедорожник за 25 тысяч долларов (видео)

23:03

В Киеве мужчина сбежал после ДТП, бросив умирать жену на асфальте

22:04

Около 2,5 тысяч самолетов Boeing 737 проверят на неисправность

21:32

"Манчестер Юнайтед" договорился с "Реалом" о трансфере Варана, - A Bola

21:05

Привитый от коронавируса глава Минздрава Братании заразился COVID-19

20:33

Молдова на год перекроет трассу, соединяющую Украину и Румынию

20:06

ДТП с подростками на Львовщине: двое погибших

19:34

Жиру - футболист "Милана"

19:07

В Бельгии десятки жертв наводнения (видео)

18:35

Боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ООС: ранены двое военных

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

Chrysler разрабатывает новый электрический кроссовер

  5   0 18.07.2021, 05:12 | Новости, Авто
Chrysler разрабатывает новый электрический кроссовер

Chrysler разрабатывает новый электрический кроссовер, который получит семь дисплеев. Об этой новинке упомянули в презентации концерна Stellantis.

Как будет называться новый электрический кроссовер Chrysler - пока не известно. О нем вообще мы знаем очень мало.

В передней части салона установили пять мониторов. Самый большой из них - дисплей информационно-развлекательной системы. По его бокам размещается дисплей приборной панели. Ещё есть сенсорный дисплей для переднего пассажира, как у Grand Wagoneer.

Еще два дисплея предназначены для задних пассажиров. Они установлены в спинках передних кресел.

Кроссовер получит мощный аккумулятор и электромотор мощностью от 204 л.с. Запас хода составит 640 км. Возможно, у этого кроссовера будет версия с двумя электромоторами.

Когда Chrysler начнет выпускать свой новый электрический кроссовер - не известно. Но утверждается, что он точно пойдет в серийное производство.

autonews.ua

Лента статей

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (349)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]