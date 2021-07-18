Chrysler разрабатывает новый электрический кроссовер, который получит семь дисплеев. Об этой новинке упомянули в презентации концерна Stellantis.

Как будет называться новый электрический кроссовер Chrysler - пока не известно. О нем вообще мы знаем очень мало.

В передней части салона установили пять мониторов. Самый большой из них - дисплей информационно-развлекательной системы. По его бокам размещается дисплей приборной панели. Ещё есть сенсорный дисплей для переднего пассажира, как у Grand Wagoneer.

Еще два дисплея предназначены для задних пассажиров. Они установлены в спинках передних кресел.

Кроссовер получит мощный аккумулятор и электромотор мощностью от 204 л.с. Запас хода составит 640 км. Возможно, у этого кроссовера будет версия с двумя электромоторами.

Когда Chrysler начнет выпускать свой новый электрический кроссовер - не известно. Но утверждается, что он точно пойдет в серийное производство.

autonews.ua