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Пограничники на Закарпатье задержали три группы нелегалов из Алжира

  4   0 18.07.2021, 03:05 | Новости, Происшествия
Пограничники на Закарпатье задержали три группы нелегалов из Алжира

Пограничники в ночь на 17 июля задержали в Закарпатской области третью группу нелегалов из Алжира. За предыдущие сутки были пресечены еще две попытки мигрантов пересечь границу Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Отмечается, что узнав о возможной попытке нарушения границы нелегальными мигрантами пограничники организовали засаду. В ночь на 17 июля один из нарядов на окраине села Каменица Ужгородского района остановил легковой автомобиль службы такси, которым управлял 20-летний житель Закарпатской области.

В автомобиле находились трое иностранцев. Один из них имел при себе паспорт гражданина Алжира, двое не имели документов, однако также назвались алжирцами.

Нарушителей доставили в пограничное подразделение. Решается вопрос об их привлечении к ответственности за попытку незаконного пересечения границы, а водителя - за незаконную перевозку иностранцев.

В ГПСУ отметили, что за предыдущие сутки в рамках операции "Карпаты" в Закарпатской области задержали две группы нелегалов из Алжира. Они привлечены к административной ответственности. Каждый из них должен заплатить штраф в размере 5,1 тысячи гривен.

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