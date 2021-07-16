В Австралии занялись отбеливанием репутации акул

В Австралии решили описывать нападения акул как "инциденты", "взаимодействия" или "негативные столкновения", чтобы избавить этих животных от имиджа людоедов.

По словам ученых, такие термины, как "нападение" и "укус", создали вокруг акул атмосферу страха, наносящую ущерб усилиям по их защите, сообщает Sky News, пишет УНИАН.

В связи с этим избегать термина "нападение акул" уже решили власти некоторых австралийских штатов. Так, в официальных отчетах Нового Южного Уэльса теперь будут обозначать атаки этих животных как "инциденты" или "взаимодействия", а власти Квинсленда употребляют термин "негативные столкновения" с акулами.

При этом исследователи считают, что негативно окрашенные термины по отношению к акулам - это в значительной степени современное явление. По словам Кристофера Пепина-Неффа из Сиднейского университета, до 1930-х годов встречи с акулами назывались "несчастными случаями с акулами", однако затем термин "нападения" стал употреблять, в частности, известный хирург Виктор Коплсон.

Эксперты отмечают, что, хотя акулы являются хищниками, они очень редко убивают и съедают людей, а более трети столкновений с этими животными никак не вредят людям.

В прошлом году в Австралии в результате инцидентов, связанных с акулами, погибли восемь человек.

По данным Всемирного фонда дикой природы, количество акул стремительно сокращается. Согласно последним исследованиям, ежегодно - в том числе непосредственно от рук людей - погибает около 100 млн акул.