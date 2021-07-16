Новый глава МВД Монастырский уже неоднократно светился в коррупции – "Схемы"

Эту новость сообщили в Facebook сами “Схемы” — программа журналистких расследований, выкрывающих высокопоставленную коррупцию.

Новий голова МВС Денис Монастирський – вже неодноразово фігурував у матеріалах журналістів «Схем».

Вперше, ще в далекому 2018-му: https://bit.ly/36FCqBn

Тоді Монастирський як доцент Хмельницького університету був членом конкурсної комісії, яка обирала найвищих посадовців до нового на той час органу – Державного бюро розслідувань.

Втім, напередодні фінального відкритого голосування, у ЗМІ був оприлюднений список переможців із зазначенням посад. І наступного дня члени комісії справді обрали більшість із цих людей переможцями, і саме на ті посади, які були вказані в оприлюдненому списку.

Про цей список переможців, оприлюднений у ЗМІ напередодні «Схеми», зокрема, запитали в тодішнього члена комісії Дениса Монастирського:

– Коли список переможців потрапив до вас у руки? – поцікавився у нього журналіст «Схем» Serhii Andrushko.

– Який список переможців? Він оголошений зараз, під час голосування, – відказав Монастирський.

– Просто він уже був відомий заздалегідь…

Та замість відповіді по суті Монастирський запропонував знімальній групі покинути приміщення: «Будь ласка, вийдіть з кабінету. Ми тут попрацюємо з документами, добре?»

Вдруге журналісти «Схем» зіткнулися з Монтастирським за рік, у 2019-му – коли президентська кампанія в країні була в самому розпалі: https://bit.ly/3ihTGSH

Тоді, за кілька днів до переможного для Зеленського другого туру президентських виборів, 16 квітня, наша змінальна група зафіксувала кількох представників його команди, які зібралися в одній із квартир у будинку на Грушевського (де, до слова, у Зеленського квартира).

Як з’ясували журналісти, команда Зеленського тоді неофіційно проводила зустрічі у будинку-«монстрі» біля Маріїнського парку через побоювання «прослуховувань».

Серед них був і Денис Монастирський. Примітно, що він тоді взагалі заперечив будь-яку зустріч – попри те, що деякі інші члени команди Зеленського підтвердили факт її проведення.

– Ви на збори? – поцікавився у нього Сергій Андрушко.

– Які? – перепитав Монастирський.

– До пана Зеленського.

– Ні, – заперечив він.

А вже менш ніж за рік після цього, у грудні 2019-го «Схеми» вже спілкувалися з Монастирським як депутатом та головою правоохоронного комітету Верховної Ради: https://bit.ly/3z2Cur4

Тоді Valeriya Egoshyna цікавилася в нього, чи має право народний обранець у Раді лобіювати власні інтереси?

Ось що він тоді відповів: «Коли депутат стає депутатом, він виходить з усіх корпоративних прав. Але якщо мова йде про лобіювання конкретної сфери, конкретної галузі або навіть конкретного підприємства, і є зв’язок депутата з цим підприємством, я вважаю – це той тіньовий лобізм, не цивілізований лобізм, який однозначно не може бути підтриманий».