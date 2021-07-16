Ученые воссоединили фрагменты Книги мертвых, которые хранились в разных частях света

Ученые с помощью цифровых технологий восстановили порванную погребальную пелену мумии возрастом 2300 лет, на которую были нанесены тексты из Книги мертвых. Как сообщает Live science, американские египтологи случайно обнаружили фрагмент пелены в онлайн-базе музея Кентерберийского университета, пишет ZN.ua.

Еще один фрагмент этой пелены хранился в Лос-Анджелесе, в Исследовательском институте Гетти.

«Между двумя фрагментами есть небольшой зазор, но сцена кажется наполненной смыслом, заклинание имеет смысл, а текст делает их понятными. Это невероятно, воссоединить их удаленно», - заявила Элисон Гриффит из Кентерберийского университета.

Оба фрагмента покрыты иератическим шрифтом, а также иероглифами, которые описывают сцены и заклинания из Книги мертвых - древнеегипетского манускрипта, который, как считалось, должен провести покойного в загробную жизнь.

Древние египтяне верили в то, что покойным необходимы мирские вещи на пути в загробную жизнь и в ней. «Поэтому искусство пирамид и гробниц - это не искусство само по себе. Это изображение сцен подношений, припасов и рабов, которые нужны по ту сторону», - отметила Гриффит.

Версии Книги мертвых отличались от гробницы к гробнице. Самая известная из сцен - это взвешивание сердца умершего на весах, на второй чаше которых лежало перо. Традиция включать сцены «Книги мертвых» в захоронения началась с надписей, известных как Тексты пирамид - они были написаны непосредственно на стенах гробниц во времена позднего Древнего царства. Изначально их изображали только в погребениях членов королевских семей.

Но по мере того, как верования менялись и эволюционировали, фрагменты книги все чаще начали использовать адаптивные версии, известные как Тексты гробов, в захоронениях людей некоролевского происхождения, включая представителей высших сословий. К временам Нового царства Книга мертвых стала доступна всем, кто мог ее себе позволить. Тексты писали на папирусах и льняной ткани, которой оборачивали мумифицированные тела.

Вместе с тем, такие письмена было тяжело сделать. Рассказывая об отрывках Книги мертвых из Крайстчерча, Гриффит отметила, что «человек, который их нанес, проделал замечательную работу». Так, на иллюстрациях были изображены сцены приготовления к загробной жизни: мясники резали быка для жертвоприношения, мужчины передвигали мебель. Были на ткани изображены и носильщики, включая ястреба, ибиса и шакала, а также погребальная лодка с богинями Исидой и Нефтидой, человек, тянущий сани с изображением Анубиса.

Хотя фрагмент из Кентербери, особенно после того, как его соединили с отрывком из Лос-Анджелеса, достаточно длинный, он был лишь одним из множества, которые использовались для обертывания мумии.

По словам ученых, он был частью системы бандажей, которые использовались во время мумификации мужчины, которого звали Петосирис. Остальные фрагменты разбросаны по всему миру.