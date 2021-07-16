Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине

Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» по указанию министра обороны Сергея Шойгу включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке. Об этом пишет РБК, информирует UAINFO.org.

Учитывая такое внимание к статье, было решено включить ее в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки. По словам собеседника РБК, существует необходимость более подробного изучения приведенных в статье исторических фактов.