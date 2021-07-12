Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:30

В Австралии женщина умерла после прививки AstraZeneca

15:01

Солістка гурту KAZKA заявила, що вона квір

13:29

Принц Уильям прокомментировал поражение Англии на Евро-2020

12:05

Брэнсон поделился впечатлениями от полета на космолете Virgin Galactic

10:33

Евгений Истребин: Вирусная нагрузка при Дельте в 1260 раз больше, чем у дикого штамма

09:01

В Китае больших панд спасли от вымирания

08:09

На Закарпатье обнаружили два грузовика, которые незаконно перевозили древесину

07:10

"Шахтер" получил отказ от "Интера" в трансфере защитника

06:11

Вспышка ботулизма в Украине: В Минздраве напомнили симптомы

05:12

Chevrolet показал на тизере новый пикап Montana

04:13

Появление новых штаммов коронавируса губит мировую экономику, - Минфин США

03:05

Правительство ЮАР предложило узаконить многомужество

02:06

Яремчук согласился на переход в" Бенфику", - СМИ

01:07

Пять простых способов замедлить процесс старения

00:08

Названы самые популярные электромобили в Украине

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

В Австралии женщина умерла после прививки AstraZeneca

  6   0 12.07.2021, 16:30 | Новости, Мир
В Австралии женщина умерла после прививки AstraZeneca

Жительница южной Австралии умерла после прививки вакциной AstraZeneca. Это первый зафиксированный летальный случай от иммунизации в данном регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Australian.

"72-летняя женщина умерла после получения вакцины против AstraZeneca. Ее смерть, связанная с прививкой, что делает это первым случаем смертности от вакцины в южной Австралии с начала эпидемии",- говорится в сообщении.

Известно, что тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS) был подтвержден у женщины после проведения прививки.

Указано, что это редкий случай, ведь общее количество подтвержденных случаев TTS в Австралии составляет 76 после примерно пяти миллионов введенных доз вакцины AstraZeneca.

Как сообщают медики, женщина получила первую дозу вакцины 24 июня, а уже 5 июля ей стало плохо, после чего ее госпитализировали.

Сейчас ее смерть расследуется.

Лента статей

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (257)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]