Смертельне селфі: в Індії блискавка вбила 11 людей

На півночі Індії - в місті Джайпур - внаслідок удару блискавки загинуло щонайменше 11 людей. Вони робили селфі під дощем.

Як пише ВВС, під час інциденту на сторожовій вежі Форт Амер знаходилося близько 27 осіб.

Коли блискавка вдарила, деякі з них, як пише видання, стрибнули з вежі.

Старший поліцейський повідомив, що серед загиблих більшість людей - молодь.

Індійське метеорологічне управління заявило, що від 1960-х років кількість смертей від ударів блискавки в країні подвоїлася - однією з причин, які вони назвали, була кліматична криза.

ТСН