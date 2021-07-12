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Солістка гурту KAZKA заявила, що вона квір

  11   0 12.07.2021, 15:01 | Новости, Культура
Солістка гурту KAZKA заявила, що вона квір

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька зробила відверте зізнання щодо своєї сексуальної орієнтації.

Так, виконавиця вважає себе квіром - людиною, яка не відповідає традиційній сексуальній та гендерній ідентичності. Про це артистка повідомила у програмі "Світське життя".

"Я відношуся до тих людей, які підтримують прайди та усі меншинства та квір-людей. Я сама себе вважаю квіром. Взагалі, квір-люди - люди, які трішки нестандартні в усіх обсягах нашої культури. Тому, це така тендітна частина нашого суспільства, яку треба берегти і за яку треба стояти та битися, якщо треба", - повідомила зірка.

Артистка також прокоментувала камінгаут MELOVIN. Із Костею Бочаровим зірка давно товаришує, тому про його орієнтацію знала набагато раніше, ніж співак оголосив публіці.

"Звичайно, я знала про це, його бісексуальність, і я знала, що він зробить такий крок. Я пам'ятаю, він думав, як це зробити. І саме без слів, як ми усі бачили. Я знаю, що багато людей все життя не можуть розповісти батькам, нікому. MELOVIN - дуже сміливий чоловік. Чи більше таких сміливих людей, тим швидше ми покажемо, що це нормально", - розповіла Заріцька.

Співачка додала, що зізнаватися у нетрадиційній орієнтації - справа кожного, втім, вона за те, щоб зірки були щирими зі своїми фанатами.

ТСН

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