Брэнсон поделился впечатлениями от полета на космолете Virgin Galactic

Миллиардер, основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон вскоре после завершения своего первого суборбитального полета на космолете Unity рассказал о путешествии. Об этом пишет Virgin, сообщает Корреспондент.

"Я мечтал об этом моменте с тех пор, когда я был ребенком, но ничто не могло подготовить меня к видам Земли из космоса. Это было волшебно", - отметил он.

Он поблагодарил всех сотрудников компании, которые участвовали в реализации проекта, и тех, кто даже просто поддерживал Virgin Galactic. Отдельная благодарность прозвучала в адрес супруги, детей, внуков и всех друзей: "Я люблю вас".