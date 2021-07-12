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Принц Уильям прокомментировал поражение Англии на Евро-2020

  10   0 12.07.2021, 13:29 | Новости, Спорт
Принц Уильям прокомментировал поражение Англии на Евро-2020

Принц Уильям, который является президентом Футбольной ассоциации Англии, заявил, что поражение сборной Англии от команды Италии в финале Евро-2020 по футболу чрезвычайно обидно. Об этом он написал в Twitter, пишет Корреспондент.

"Душераздирающе. Поздравления сборной Италии с их великой победой. Сборная Англии, вы прошли долгий путь, но, к сожалению, сегодня был не наш день. Вы можете высоко держать голову и гордиться собой. Я знаю, что все большее впереди", - написал принц. 

Герцог Кембриджский лично присутствовал на матче, прошедшем на лондонском стадионе "Уэмбли", в компании своего старшего сына 7-летнего принца Джорджа.

Напомним, сборная Италии выиграла Евро-2020, по пенальти обыграв Англию. Поединок проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.

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