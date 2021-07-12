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Евгений Истребин: Вирусная нагрузка при Дельте в 1260 раз больше, чем у дикого штамма

  70   0 12.07.2021, 10:33 | Новости, Общество
Евгений Истребин: Вирусная нагрузка при Дельте в 1260 раз больше, чем у дикого штамма

"Вирусная нагрузка при Дельте в 1260 раз больше, чем у дикого штамма. Скорость роста в 1,6 раза выше. В городе Гуандун обнаружили Дельта позитивного носителя и сразу изолировали его 167 контактеров с которыми он общался. Всех контактеров ежедневно тестировали ПЦР тестами. Средний промежуток времени между контактом и возможностью лабораторно обнаружить вирус составил 3,7 дня. В то время как у дикого варианта он составляет 6 дней", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Евгений Истребин, информирует UAINFO.org.

"Но тут интересно другое. В момент первичного обнаружения вируса, вирусная нагрузка уже достигает сумасшедших масштабов. Она в 1260 раз больше чем у дикого варианта. Отсюда и такая скорость распространения Дельты. Из хорошего, Дельта быстрее угасает. Так, дикий вариант можно лабораторно обнаруживать до 14 дней с момента контакта, то Дельта уже через 10 дней не обнаруживается (карантин можно делать короче на 4 дня).

И еще из хорошего, отсутствует инфекционный изолят in vitro. Это когда на мазок попало мало вируса и тест его не уловил, а пациент реально инфицирован. Да, бывает и такое.

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Жаль что нет сравнения с британским вариантом.

Про отличия "Дельты" от изначального штамма:

1. Количество вирусной нагрузки в образцах выше примерно в 1000 раз, т.к. репликация вируса идёт значительно быстрее.

2. По этим причинам, контагиозность вируса значительно возросла.

3. !!!!!!!!!! И т.к. вирусная нагрузка при заражении значительно выше, это негативно влияет на развитие болезни и ее течении. У организма меньше времени на полноценный иммунный ответ.!!!!!!!!!!

Берегите себя! Не стоит подвергать себя опасности, вакцинируйтесь", - завершает  Истребин.

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