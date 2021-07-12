В Китае больших панд спасли от вымирания

Их охранный статус снизили с "находящихся под угрозой уничтожения" до "уязвимого вида".

Как пишет Оxu.az со ссылкой на Global Times, популяция этих животных увеличилась: теперь их число в дикой природе составляет 1 800 особей.

Согласно информации Всемирного фонда дикой природы (WWF), большие панды - наиболее редкие представители семейства медведей. С 1961 это животное является символом WWF. Они обитают в горных бамбуковых лесах в центральном Китае, а в день взрослое животное съедает от 12 до 38 кг бамбука. Популяция стала сокращаться из-за уничтожения окружающей среды, вырубки растения и браконьерства.

Активно защищать панд в Китае начали в 1980-х: в 1981 году власти страны запретили торговлю шкурами животных, в 1988-м и саму охоту на панд. В 1992-м в стране разбили множество заповедников, в которых на данный момент обитает большая часть всех панд в мире. Благодаря этим мерам с 2004 по 2014 год численность животных в дикой среде выросла на 17%, однако они все еще находились под угрозой исчезновения.

Власти Китая также заявили об улучшении обстановки с другими редкими видами животных. В стране увеличились популяции амурского тигра, северо-азиатского, или амурского, леопарда, азиатского слона и хохлатого ибиса.