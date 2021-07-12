Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

09:01

В Китае больших панд спасли от вымирания

08:09

На Закарпатье обнаружили два грузовика, которые незаконно перевозили древесину

07:10

"Шахтер" получил отказ от "Интера" в трансфере защитника

06:11

Вспышка ботулизма в Украине: В Минздраве напомнили симптомы

05:12

Chevrolet показал на тизере новый пикап Montana

04:13

Появление новых штаммов коронавируса губит мировую экономику, - Минфин США

03:05

Правительство ЮАР предложило узаконить многомужество

02:06

Яремчук согласился на переход в" Бенфику", - СМИ

01:07

Пять простых способов замедлить процесс старения

00:08

Названы самые популярные электромобили в Украине

23:03

Во Львове местная жительница "заминировала" полицию

22:04

В РФ резко ответили Франции на слова о непризнании российской COVID-вакцины

21:32

Шевченко: Я думаю о том, чтобы однажды возглавить какой-то клуб

21:05

Силовики проверили более 100 заправок сети Glusco

20:33

В Испании вертолет таможни упал в море при погоне за наркоторговцами

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

В Китае больших панд спасли от вымирания

  5   0 12.07.2021, 09:01 | Новости, Мир
В Китае больших панд спасли от вымирания

Их охранный статус снизили с "находящихся под угрозой уничтожения" до "уязвимого вида".

Как пишет Оxu.az со ссылкой на Global Times, популяция этих животных увеличилась: теперь их число в дикой природе составляет 1 800 особей.

Согласно информации Всемирного фонда дикой природы (WWF), большие панды - наиболее редкие представители семейства медведей. С 1961 это животное является символом WWF. Они обитают в горных бамбуковых лесах в центральном Китае, а в день взрослое животное съедает от 12 до 38 кг бамбука. Популяция стала сокращаться из-за уничтожения окружающей среды, вырубки растения и браконьерства.

Активно защищать панд в Китае начали в 1980-х: в 1981 году власти страны запретили торговлю шкурами животных, в 1988-м и саму охоту на панд. В 1992-м в стране разбили множество заповедников, в которых на данный момент обитает большая часть всех панд в мире. Благодаря этим мерам с 2004 по 2014 год численность животных в дикой среде выросла на 17%, однако они все еще находились под угрозой исчезновения.

Власти Китая также заявили об улучшении обстановки с другими редкими видами животных. В стране увеличились популяции амурского тигра, северо-азиатского, или амурского, леопарда, азиатского слона и хохлатого ибиса.

Лента статей

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (251)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]