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На Закарпатье обнаружили два грузовика, которые незаконно перевозили древесину

  4   0 12.07.2021, 08:09 | Новости, Происшествия
На Закарпатье обнаружили два грузовика, которые незаконно перевозили древесину

Пограничники Главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского погранотряда совместно с сотрудниками сектора защиты интересов общества и государства главного управления Нацполиции Украины в Закарпатской области обнаружили два грузовика, которые незаконно перевозили необработанные еловые пиломатериалы (лес-кругляк).

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в воскресенье, мероприятия по обнаружению проводились в рамках операции "Карпаты - 2021".

"Указанная операция началась по инициативе Государственной пограничной службы Украины и предусматривает широкий и длительный комплекс мер, направленных на прекращение противоправной деятельности, как на границе, так и в тыловых районах Украины. К проведению операции привлечены представители различных правоохранительных, силовых и фискальных органов Украины. Также, будет осуществляться взаимодействие с пограничниками сопредельных стран", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на дороге между населенными пунктами Деловое и Костыливка, правоохранители остановили два "КамАЗа", которые были заполнены древесиной ели.

"Товаросопроводительных документов на лес перевозчики не имели. Кроме того, выяснилось, что имеющиеся на древесине чипы используются повторно", - подчеркивают пограничники.

Они добавляют, что для выяснения всех обстоятельств происхождения древесины, задержанные грузовики доставили в Раховский отдел полиции.

"По факту обнаружения признаков преступления, предусмотренного ст. 246 Уголовного кодекса Украины "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса", открыто уголовное производство", - резюмируют в Госпогранслужбе.

interfax.com.ua

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