В РФ резко ответили Франции на слова о непризнании российской COVID-вакцины

В Министерстве иностранных дел России ответили Франции на заявление о непризнании российской и китайской вакцин от коронавируса. В РФ заявили, что не МИД Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

По ее словами, такие заявления "возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации".

"Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя", - сказала Захарова.

Также ранее в Министерстве иностранных дел Китая ответили на заявление Франции о непризнании COVID-вакцин производства России и КНР. В ведомстве выступили против политизации вакцин.

Напомним, во Франции призывают отказаться от российской и китайской вакцин. В Министерстве иностранных дел призывают граждан доверять только проверенным вакцинам.