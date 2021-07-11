Шевченко: Я думаю о том, чтобы однажды возглавить какой-то клуб

Специалист признался, что рассматривает вариант смены работы.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что раздумывает о возможности встать у руля какого-нибудь клуба.

"Определенно я думаю о том, чтобы однажды возглавить какой-то клуб. Я 5 лет проработал со сборной Украины, и сейчас нужно спокойно оценивать свое будущее. Но да, я бы хотел тренировать клуб.

Вы видели добрую версию тренера Шевченко, но злую лучше не знать. На этой работе иногда приходится быть и таким.

Меня вдохновлял великий мастер Валерий Лобановский. Затем, конечно, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью - великие тренера, которые много выиграли", - приводит слова Шевченко Milan Reports со ссылкой на шоу Calciomercato L'Originale.

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