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Во Львове местная жительница "заминировала" полицию

  13   0 11.07.2021, 23:03 | Новости, Происшествия
Во Львове местная жительница "заминировала" полицию

Сегодня на линию 102 поступило сообщение о том, что здания Главного управления полиции Львовской области и отдела полиции №4 Львовского городского управления полиции заминированы.

По указанным адресам работали следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции. Правоохранители обследовали здания и прилегающие территории - никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.

"Полицейские установили, что ложное сообщение о заминировании дала 48-летняя львовянка, которая воспользовалась телефоном своей матери", - сообщили правоохранители.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации.

 

 

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