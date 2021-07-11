Папа Римский впервые появился перед верующими после операции (видео)

Папа Франциск вышел на балкон 11-го этажа римской больницы Агостино Джемелли, где находится его палата.

Папа Римский Франциск впервые появился перед верующими после операции на кишечнике, которая была сделана ему неделю назад. Об этом стало известно в воскресенье, 11 июля.

Папа Римский вышел на балкон 11-го этажа римской больницы Агостино Джемелли, где находится его палата.

Прямую трансляцию традиционной встречи понтифика с верующими по случаю полуденной молитвы Ангел Господень вели телекомпания Святого престола Vatican Media и итальянское гостелевидение Rai. Обычно эту молитву папа Римский возносит в воскресенье из окна Апостольского дворца Ватикана, предваряя ее проповедью.

Папа Франциск приветствовал собравшихся у здания больницы верующих, по традиции обратившись к ним со словами: "Дорогие братья и сестры, добрый день!".

В свою очередь многочисленные верующие, заполнившие в воскресенье двор клиники, приветствовали появление папы Римского на балконе радостными криками и бурными аплодисментами. Понтифик подчеркнул, что рад возможности провести эту традиционную встречу с верующими, даже находясь в клинике.

"Благодарю вас всех. Я очень чувствовал вашу близость и поддержку ваших молитв. Сердечное спасибо!", - сказал он.

Папа Римский отметил, что в эти дни госпитализации укрепился во мнении о том, насколько важно хорошее, доступное для всех, бесплатное медицинское обслуживание и система здравоохранения, которая его гарантирует.

"Нельзя потерять это драгоценное благо. Необходимо сохранить его!", - подчеркнул он.

"Хочу выразить свою признательность и ободрение врачам, всем медицинским работникам и персоналу больниц. Они много работают. И помолимся за всех больных, особенно за тех, кто находится в самой тяжелой ситуации", - призвал папа Франциск и попросил заступничества Богоматери.

При этом он указал на нескольких находившихся рядом с ним на балконе маленьких детей, которые также проходят лечение в клинике.

Напомним, 4 июля стало известно, что Папа Римский Франциск попал в больницу. Тогда же в Ватикане заявили, что операцию понтифику проведет профессор Серджио Аьфьери, о ее результатах выпустят новый медицинский бюллетень.

Позже в Ватикане рассказали о его состоянии после операции. Папа Римский перенес операцию под общим наркозом - 84-летнему Франциску оперировали кишечник.