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В РФ две недели подряд рекордная COVID-смертность

  12   0 11.07.2021, 16:01 | Новости, Мир
В РФ две недели подряд рекордная COVID-смертность

За последнюю неделю в России умерло больше пациентов с инфекцией, чем за весь июль 2020 года.

В России за минувшую неделю от коронавируса COVID-19 скончались 5 077 человек. Это новый рекорд, сообщает ТАСС в воскресенье, 11 июля.

Прежний рекорд - 4 643 летальных исхода - был зарегистрирован по итогам прошлой недели.

При этом показатель летальности на фоне высокой заболеваемости пока остается почти неизменным - за семь дней он вырос с 2,46% до 2,47%.

Показатели смертности в России значительно выше, чем год назад: так, за неделю в стране умерло больше заболевших, чем за весь июль 2020 года (с 1 по 31 июля штаб сообщал о 4 643 смертях).

Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными и учитывают только те случаи, когда ковид стал основной причиной смерти, и это удалось оперативно подтвердить - указывает агентство.

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает увеличиваться, но темпы ее роста снижаются. С 5 по 11 июля в стране выявили 172 392 заразившихся против 159 650 за предыдущие семь дней (увеличение на 8% против почти 19% неделю назад).

Это отчасти связано со стабилизацией ситуации в Москве, где число выявляемых случаев вновь снизилось. Штаб зарегистрировал 41 463 инфицированных против 48 838 неделей ранее (меньше на 15,1%).

Число выздоровевших в стране увеличилось на 131 318, это почти на 17,1% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Тем не менее, количество так называемых активных случаев продолжает расти - сейчас в стране, по данным штаба, лечатся 440 112 человек. Это максимум с 5 февраля.

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