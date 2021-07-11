В центре Киева подросток ограбил двоих прохожих

Несовершеннолетний в центре Киева ограбил двух иностранцев, отняв у них мобильные телефоны.

Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева.

Пострадавшие успели запомнить приметы злоумышленника и своевременно передали показания правоохранителям.

Отмечается, что в полицию обратился иностранец и рассказал, что на улице Михайловской неизвестный вырвал из его рук мобильный телефон и скрылся.

"Мы выяснили, что к прохожему подошел парень и начал с ним разговаривать, а потом требовать телефон. Услышав отказ, вырвал из рук гаджет и скрылся. Однако во время отработки полученной информации к нам поступило сообщение о совершении аналогичного преступления в районе Майдана Незалежности. По приметам, которые совпадали с теми, что предоставил предыдущий потерпевший, мы поняли, что нападения совершил один злоумышленник, место нахождения которого впоследствии установили", - говорится в публикации.

Злоумышленником оказался житель Киева 2004 года рождения. Он раньше не привлекался к ответственности, а при осмотре силовики обнаружили у несовершеннолетнего мобильные телефоны иностранцев.

Парню уже объявили подозрение в совершении преступлений, ему грозит до шести лет заключения.