Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

17:00

В центре Киева подросток ограбил двоих прохожих

16:37

Папа Римский впервые появился перед верующими после операции (видео)

16:01

В РФ две недели подряд рекордная COVID-смертность

15:38

В Германии объявили чрезвычайную ситуацию из-за кибератак

15:02

В Киеве задержали иностранца, сбежавшего из суда в Харькове

14:30

Бетербиев дал прогноз на бой Фьюри - Уайлдер

14:03

В Турции разбился микроавтобус с нелегалами, 12 жертв

13:31

Pfizer сообщит о необходимости третьей дозы вакцины, - WP

13:04

Крым обновил суточный антирекорд по COVID-случаях

12:32

Энди Руис назвал имена потенциальных соперников

12:05

На окраине Киева перевернулась маршрутка с пассажирами

11:33

Страны G20 утвердили глобальный налог

11:06

На газовом заводе в Сирии произошел взрыв

10:34

В Бельгии умерла женщина, зараженная двумя штаммами коронавируса одновременно

10:07

Сборная Аргентины обыграла Бразилию и выиграла Копа Америка

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

В центре Киева подросток ограбил двоих прохожих

  4   0 11.07.2021, 17:00 | Новости, Происшествия
В центре Киева подросток ограбил двоих прохожих

Несовершеннолетний в центре Киева ограбил двух иностранцев, отняв у них мобильные телефоны.

Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева.

Пострадавшие успели запомнить приметы злоумышленника и своевременно передали показания правоохранителям.

Отмечается, что в полицию обратился иностранец и рассказал, что на улице Михайловской неизвестный вырвал из его рук мобильный телефон и скрылся.

"Мы выяснили, что к прохожему подошел парень и начал с ним разговаривать, а потом требовать телефон. Услышав отказ, вырвал из рук гаджет и скрылся. Однако во время отработки полученной информации к нам поступило сообщение о совершении аналогичного преступления в районе Майдана Незалежности. По приметам, которые совпадали с теми, что предоставил предыдущий потерпевший, мы поняли, что нападения совершил один злоумышленник, место нахождения которого впоследствии установили", - говорится в публикации.

Злоумышленником оказался житель Киева 2004 года рождения. Он раньше не привлекался к ответственности, а при осмотре силовики обнаружили у несовершеннолетнего мобильные телефоны иностранцев.

Парню уже объявили подозрение в совершении преступлений, ему грозит до шести лет заключения.

 

Лента статей

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (240)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]