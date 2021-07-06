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Враги США ждут завершения вывода американских войск из Афганистана – The Washington Post

  11   0 06.07.2021, 17:30 | Новости, Мир
Враги США ждут завершения вывода американских войск из Афганистана – The Washington Post

Когда в апреле президент США Джо Байден решил вывести военные силы США из Афганистана до сентября, многие аналитики прогнозировали, что в итоге это станет катастрофой для 38 млн людей в стране. Сейчас ситуация обостряется еще больше, чем представляли себе самые большие пессимисты, пишет The Washington Post, сообщает ZN.ua.

За последние недели талибы захватили десятки районов, окружив территорию и перекрыв ключевые дороги в Кабул. Во вторник военный командующий США в Афганистане генерал Остин Миллер встретился с журналистами и прямо предупредил, что «гражданская война - это, безусловно, путь, который можно визуализировать».

Это должно беспокоить Байдена, который унаследовал сложную ситуацию от своего предшественника Дональда Трампа. Байдену следовало бы пересмотреть свое решение о быстром выводе войск на фоне раскола афганского правительства и армии, который Соединенные Штаты почти два десятка лет пытались «исцелить». Однако Байден достаточно «прохладно» отнесся к ситуации.

Президент США решил не замедлять выведение войск из основной американской авиабазы ​​в стране - Баграм. В прошлую пятницу Байден встретился с президентом Афганистана Ашраф Гани в Белом доме в знак поддержки, при этом заявив, что Афганистану придется «самостоятельно принимать решения о своем будущем».

Это будущее, скорее всего, будет мрачным, если текущие тенденции сохранятся. Пока американские силы покидают страну, армия Афганистана оказалась под давлением талибов.

Ситуация в стране рискует вернуться к анархическому конфликту и бандитизму, преследовавшему Афганистан в 1990-х годах. Даже имея поддержку, правительство может не удержаться. Оценка разведывательного сообщества США свидетельствует, что правительство Афганистана может упасть в течение 6-12 месяцев после ухода американских войск.

Если это произойдет, не только Афганистан окажется под угрозой. По данным разведывательного сообщества и исследования, проведенного по заказу Конгресса, «Аль-Каида» может восстановить базы в стране. Это спровоцирует новые волны беженцев, дестабилизирует и стран-соседей, таких как Пакистан.

Напряжение будет расти и на границах Европы. Такие американские враги, как Иран, Китай и Россия, могут сделать вывод, что Байдену не хватает силы, чтобы защищать союзников США, таких как Ирак, Тайвань и Украина.

На прошлой неделе Байден справедливо распорядился планами эвакуации афганцев, работавших на США. Но он должен делать больше для тех, кто все еще борется за спасение страны. Он должен разрешить использование воздушных сил США для поддержки подразделений афганской армии даже после вывода войск. Нужно найти способы держать афганские ВВС в тонусе даже после отказа иностранных подрядчиков по обслуживанию. И с Турцией должна быть достигнута договоренность об использовании войск для поддержки открытости аэропорта в Кабуле, ведь без этого посольство США может закрыться.

Байден давно скептически относится к миссии США в Афганистане, и он придерживается этой позиции, даже когда количество войск и расходов значительно сократилось. Он считает, что война против «Талибана» на самом деле неэффективна. Но спуск из сложившейся ситуации к поражению может быть резким и мрачным, поэтому Байдену надо учитывать все последствия, резюмирует издание.

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