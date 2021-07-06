Виноделы Франции раскритиковали новый российский закон о маркировке шампанского

Французская ассоциация производителей шампанского в понедельник раскритиковала новый российский закон, обязывающий иностранных производителей маркировать свою продукцию как «игристое вино», и призвала прекратить экспорт игристого напитка в Россию.

Об этом пишет Голос Америки.

Закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным в пятницу, требует, чтобы все иностранные производители игристых вин размещали соответствующую надпись на обратной стороне бутылки, в то время как производители российского «шампанского» могут продолжать использовать последний термин.

Французская ассоциация производителей шампанского призвала своих членов временно прекратить поставки в Россию и напомнила, что название «шампанское», происходящее от названия региона Франции, где производится этот напиток, имеет юридическую защиту в 120 странах.

«Комитет вин Шампани сожалеет о том, что этот закон не гарантирует российским потребителям четкую и прозрачную информацию о происхождении и характеристиках вина», - говорится в заявлении сопредседателей группы Максима Тубара и Жан-Мари Бариллера.

Министр торговли Франции Франк Ристер сказал, что внимательно следит за развитием ситуации и поддерживает контакты с винодельческой промышленностью и европейскими партнерами Франции.

«Мы будем неизменно поддерживать наших производителей и французское мастерство», - написал он в «Твиттере».

Компания Moet Hennessy, производящая шампанские вина Veuve Clicquot и Dom Perignon и входящая в концерн LVMH, заявила в воскресенье, что начнет добавлять маркировку «игристое вино» на оборотную сторону бутылок, предназначенных для продажи в России.

Глава компании «Абрау-Дюрсо» Павел Титов в субботу заявил в интервью Radio France Internationale, что его фирма не имеет в своем портфеле игристых вин, которые назывались бы «шампанским», и выразил надежду, что этот вопрос будет решен в пользу глобальных норм и стандартов.

«Очень важно защитить российские вина на нашем рынке. Но законодательство должно быть разумным и не противоречить здравому смыслу... Я не сомневаюсь, что настоящее шампанское производится в регионе Шампань во Франции», - сказал он.

Европейская комиссия заявила, что российское законодательство в отношении спиртных напитков и вина окажет значительное влияние на экспорт вина, и пообещала сделать все возможное, чтобы выразить свое несогласие и озабоченность.

«Мы сделаем все необходимое для защиты наших прав и предпримем необходимые шаги, если этот закон вступит в силу», ­­- заявила официальный представитель Европейской комиссии Мириам Гарсия Феррер.

Отвечая на вопрос о том, какие контрмеры может предпринять Европейский союз в ответ на российский закон, она сказала, что обсуждать такую ситуацию пока преждевременно.